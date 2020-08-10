3 con giáp có bản lĩnh cao ngút, ‘ăn no’ lộc khủng của trời, ‘uống cạn’ may mắn của thiên hạ trong tháng 8 - 9

Tâm linh - Tử vi 10/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp bản lĩnh, giàu có “ăn no” lộc khủng trời ban, hút cạn hết may mắn của thiên hạ, không còn sợ tiểu nhân hãm hại trong tháng 8 - 9.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có cơ hội phát huy hết khả năng của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, không còn những hiềm khích như xưa. Đây là thời điểm tốt để bạn giành lại những thứ thuộc về mình và “đánh bay” kẻ xấu hãm hại mình.

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Mão là con giáp bản lĩnh trong tháng 8 - 9 - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mão nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tin vui đổ về liên tục. Người độc thân không còn đi về lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau nên tình cảm ngày càng thăng hoa, rực rỡ hơn những gì bản thân mong đợi. Nói chung vận trình trong thời điểm này của bạn gặp khá nhiều may mắn, hãy chuẩn bị tinh thần để hưởng trọn lộc trời ban.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh, có sức sáng tạo vượt ngoài mong đợi. Những ý kiến, quan điểm của bạn đều được cấp trên chấp nhận. Mùi không còn phải sợ tiểu nhân hay ai ngáng đường thăng tiến của mình. Nhờ vậy mà vận trình của bạn ngày một tiến lên, tha hồ hốt vàng hốt bạc.

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Mùi nhận được khá nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều đối thủ đáng gờm nhưng bản mệnh lại không sợ hãi. Bạn là con giáp bản lĩnh đánh bay những kẻ mạnh hơn mình để giành phần thắng lớn nhất. Vì vậy mà bạn được nhiều người tôn sùng, kính nể. Tuy nhiên cũng hãy khiêm tốn, đừng kiêu ngạo khiến mọi người không dám đến gần.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giỏi giang. Nữ tuổi Tỵ bản lĩnh không thua kém gì đàn ông. Nam tuổi Tỵ cũng nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp cũng vô cùng xem trọng bạn. Những hiềm khích lớn trước đây đã sớm được hóa giải, không còn vướng bận bất cứ điều buồn phiền gì trong lòng.

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Tỵ có cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận nhiều niềm vui cho mình. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nữ tuổi Tỵ nên duyên dáng hơn để chiếm được trái tim đối phương. Nam tuổi Tỵ không nên kiêu ngạo kẻo không ai dám đến gần. Thời điểm này khá thích hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Vì vậy hãy nắm bắt thời cơ tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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