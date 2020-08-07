3 con giáp vận tiền bạc ‘đóng băng’ vào ngày 8/8 nhưng chảy ào ào vào ngày 10/8

Tâm linh - Tử vi 07/08/2020 01:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, tiền bạc “đóng băng” vào ngày 8/8 khiến bạn mệt mỏi nhưng đừng lo lắng, nguồn tiền sẽ chảy ào ào vào ngày 10/8.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có vận tiền bạc đột phá vào ngày 10/8. Bạn tha hồ đầu tư vào những dự án mà bản thân mong muốn, không sợ thất bại hay tiền mất tật mang. Vì bạn được Thần Tài hộ mệnh nên đi đến đâu là hốt vàng, hốt bạc đến đó.

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Mùi là con giáp may mắn trong ngày 10/8 - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp bản lĩnh nên có nguồn thu nhập ổn định, đủ tiêu đủ để dành. Tuy nhiên vận tình cảm của bạn trong thời điểm này không mấy khấm khá. Người độc thân vẫn một mình, không tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình.

Những người tuổi Mùi có vận tiền tài khá tốt nên tinh thần làm việc cũng tăng cao. Chỉ cần chăm chỉ, bạn sẽ nhận được lộc lớn, dư dả gửi tiết kiệm không còn phải vay mượn khắp nơi như trước đây. Thời điểm này, bạn có bước chuyển mình ngoạn mục nên ai cũng ngưỡng mộ, nể phục.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn có mệnh phú quý, đi đến đâu là tiền đổ vào túi đến đó trong ngày 10/8. Tuy nhiên vào ngày 8/8, tiền của bạn có thể bị “đóng băng”. Vì vậy hãy cẩn thận chi tiêu hợp lý trong giai đoạn này để không phải thiếu hụt. Trong ngày 8, bạn nên học hỏi, lắng nghe người khác nhiều hơn để đạt được nhiều thành tựu như mình mong muốn.

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Thìn thoải mái tiêu tiền trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 10, bạn có thể thoải mái tiêu tiền không lo nghĩ nhiều. Vì được Thần Tài cho vào sổ vàng nên tiền đổ về nhà chất đầy két sắt. Làm một được mười, tình tiền đều như bản thân mong muốn, hạnh phúc ngập tràn, niềm vui vô bờ.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn, có tài kiếm tiền siêu đỉnh khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Trong công việc, bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được tôn trọng, yêu mến. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào là trúng đậm, tiền của để dành đếm không xuể. Đường tiền bạc của bạn có nhiều vượng sắc, thăng tiến hơn bản thân mong đợi.

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Tuất vô cùng bản lĩnh, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân không tìm được ý trung nhân, một mình cô đơn, cuộc sống tẻ nhạt. Người có gia đình, người yêu mải mê kiếm tiền nên không có nhiều thời gian ở bên nhau. Lời khuyên cho bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình, công việc quan trọng nhưng sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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