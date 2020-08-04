11 ngày nữa, 3 con giáp cẩn thận tiền tiêu tán, làm một mất mười không giữ được một đồng

Theo tử vi 12 con giáp, Thân cẩn thận tiểu nhân chơi xấu, tiền bạc tiêu tán trong 11 ngày tới. Những dự án bạn đầu tư có thể lâm vào tình trạng trì trệ. Công việc của bạn cũng gặp nhiều khó khăn vì tiểu nhân quấy phá, cấp trên có cái nhìn không mấy tốt về bạn.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không được như ý. Người độc thân không tìm được người hiểu mình. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ gặp nhiều trục trặc, không giải quyết được.

Bạn bị sao xui xẻo chiếu mệnh nên vận tiền tài đều không như ý. Công sức bỏ ra bao nhiêu cũng không được công nhận. Thậm chí còn khiến bản thân gặp nhiều chuyện buồn phiền, tiền bạc làm bao nhiêu cũng mất, không để dành được.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp xui xẻo đủ đường về tiền bạc. Bạn làm một mất mười, không có bất cứ khoản dư nào còn sót lại. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Trong công việc, bạn không có nhiều cơ hội thăng tiến. Đồng nghiệp nói xấu khiến vận trình của bạn lao đao không yên.

Mùi nên chú trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn không có được mối duyên lành như ý nên cuộc sống vô cùng nhàm chán. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn không giải quyết được. Nói chung trong thời điểm này, vận trình của bạn buồn nhiều hơn vui.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp đen đủi, vận xui đeo bám không ngừng trong 11 ngày tới. Công việc của bạn gặp nhiều chuyện không may mắn, tiền bạc kiếm một tiêu đến mười, không dư dả được gì. Cấp trên có nhiều điều không hài lòng về bạn. Không có nhiều cơ hội thăng tiến khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi. Tiểu nhân cũng lợi dụng thời cơ này chỉ trích, nói xấu khiến bạn mất sạch điểm trong mắt mọi người.

Hợi vận xui ập đến khiến bạn không đỡ kịp - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Hợi không tìm được người như ý. Những mối quan hệ của bạn gặp đều không như ý mình mong muốn nên người độc thân vẫn không thể thoát ế. Người có gia đình, người yêu nên cẩn thận sẽ có người thứ ba chen vào khiến mối quan hệ của bạn lung lay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm