Hai ngày đầu tuần (3-4/8), 3 con giáp được quý nhân chỉ đường kiếm tiền siêu đỉnh, dẫn lối đến kho vàng

Tâm linh - Tử vi 01/08/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân chỉ đường kiếm tiền, dẫn lối đến kho vàng không cần làm việc vất vả cũng sướng như tiên vào ngày đầu tuần (3-4/8).

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão bước trên con đường trải đầy hoa hồng, được quý nhân soi đường dẫn lối kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến vào hai ngày đầu tuần. Được sao may mắn chiếu mệnh nên bạn không còn vướng bận bất cứ điềm xấu nào. Những cơ hội kiếm tiền cứ dồn dập đổ về, có thể dư dả mua nhà sắm xe trong thời điểm này.

con giap may man 1
Mão là con giáp may mắn trong hai ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mão quen được một người hợp tính hợp nết. Mục tiêu công việc bạn đề ra được hoàn thành tốt, cấp trên đánh giá khá cao về bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để leo lên vị trí mà bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng nên chú trọng lời ăn tiếng nói, hành động của mình để không bị ai đánh giá xấu.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi có thể vươn lên làm lãnh đạo, tiếng nói có trọng lượng được mọi người nghe theo. Những người cầm tinh con Dê nhận được khá nhiều lời khen, cơ hội kiếm tiền cũng không thiếu. Niềm vui tăng lên gấp đôi, gấp ba giúp tinh thần của bạn được thoải mái, vui vẻ hơn. Những vấn đề rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại nhiều.

con giap may man 2
Mùi công việc khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên của bạn nên tập trung vào công việc hiện tại của mình. Dồn hết sức lực để đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Về phương diện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc công danh đổ về khiến bạn hoa mắt chóng mặt. Nghề tay trái của bạn thu về nguồn lợi khủng khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ. Những khoản nợ nần của bạn cũng được thanh toán hết, không còn nhiều chuyện buồn phiền như trước đây.

con giap may man 3
Dậu thực hiện được mục tiêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu thoải mái thực hiện mục tiêu của mình và được đánh giá cao tài năng. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống đại gia trong thời điểm này. Bạn nên lên kế hoạch tỉ mỉ hơn để khi thực hiện ít mắc sai lầm kẻo bị tiểu nhân công kích, nói xấu sau lưng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

6 dấu hiệu trên gương mặt "tố" đàn ông ngoại tình

6 dấu hiệu trên gương mặt "tố" đàn ông ngoại tình

6 nét tướng trên khuôn mặt đàn ông như dưới đây được dự báo có nhiều dấu hiệu dễ ngoại tình. Chị em khi gặp những người đàn ông này cần tìm hiểu kỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng