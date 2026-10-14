Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 14/10/2026 16:21

Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két.

Tuổi Dần

Về sự nghiệp, khoảng thời điểm tới sẽ mở ra một chặng đường tươi sáng cho người tuổi Dần. Nếu con giáp này đã vạch ra mục tiêu thì đây là thời điểm để hiện thực hóa các kế hoạch. Kết quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Bạn cũng sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Vậy nên, bạn hãy để ý tới những người xung quanh, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho bản mệnh.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để con giáp may mắn này nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể xử lý khéo léo các mối quan hệ xã giao của mình một cách hài hòa tốt đẹp. Đó đều là những mối quan hệ cần thiết cho công việc nên con giáp này không muốn mích lòng với bất cứ ai. May mắn bản mệnh là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao.

Ngoài ra, người tuổi Tuất cơ hội có thể bày tỏ tình cảm của mình. Song dường như con giáp này đang gặp một vài khó khăn để có thể thẳng thắn đối diện với người ấy. Đừng quá lo lắng, hãy cứ giao mọi chuyện cho trái tim. Người độc thân cần thêm một chút dũng khí thì mới có thể nắm chắc hạnh phúc trong tay. Còn những người đã có nửa kia hay đã lập gia đình thì cũng nên nghĩ đến việc hâm nóng tình cảm đôi bên.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi với thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua đang được cấp trên đánh giá rất cao. Con giáp này có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong hôm nay đấy. Do đó, bạn hãy tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình.

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Hợi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh. Đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình, vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai.

 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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