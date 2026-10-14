Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Con cá sấu này trồi lên từ biển và thong thả đi trên cát tại Cabo San Juan del Guia trong Vườn Quốc gia Tayrona, Magdalena, Colombia. Du khách đứng cách xa để dọn đường cho con vật di chuyển vào vũng nước và bắt đầu biến mất trong làn nước đục ngầu.

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