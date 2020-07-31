3 con giáp chìm trong cơn mưa tiền tỷ, hũ vàng hũ bạc chất đầy nhà trong 1 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 31/07/2020 03:00

Dưới đây là con giáp giàu có, chìm trong cơn mưa tiền tỷ, hũ vàng hũ bạc chất đầy nhà khiến ai cũng hờn đỏ mặt, tha hồ tiêu xài thả ga trong 1 tuần tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân nhận được cơn mưa lời khen lẫn tiền tỷ đổ về tiêu không hết. Trong nhà, hũ vàng hũ bạc chất đầy nhà giúp bạn có cuộc sống giàu sang, thoải mái hơn. Những công sức của bạn được đền đáp xứng đáng. Bạn luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thăng tiến nên được nhiều người yêu mến, nể phục.

con giap giau co 1
Thân là con giáp giàu có kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân kiếm tiền đỉnh nên vận trình được cải thiện khá nhiều, không sợ tiểu nhân cướp công như trước đây. Bạn có phúc lớn nên gặp nạn lớn đến mấy cũng không gặp khó khăn. Tiểu nhân không có cách nào hạ bệ được bạn trong thời điểm này.

Trong 1 tuần tới, bạn trở thành con giáp giàu có, đại gia ngầm khiến ai cũng nể phục sát đất. Những thành quả bạn đạt được cũng vô cùng lớn nên được cấp trên công nhận.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão tha hồ tận dụng thời cơ kiếm tiền trong 1 tuần tới. Những lời nói của bạn được nhiều người nể phục, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Bạn là con giáp thông minh, lanh lợi nên làm gì cũng nhận được nhiều lời khen.

con giap giau co 2
Mão nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn tha hồ đắm chìm trong tiền bạc, thanh toán hết những khoản nợ lớn trước đây. Những vất vả trước đây đã không còn là vấn đề lớn, bạn bắt đầu bước sang thời kỳ hoàng kim, mọi việc đều thuận lợi nên tinh thần cũng khá thoải mái. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng lương thưởng, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài, mua sắm.

Thời gian này, bạn nên chăm chút, quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, những dự án mình đang theo.

Tuổi Thìn

Thìn nên chấp nhận những chuyện đến với mình với thái độ bình thản nhất. Dù thời điểm này có nhiều thử thách nhưng tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Vì càng chăm chỉ, nỗ lực bạn càng nhận được nhiều thành tựu như bản thân mong đợi.

con giap giau co 3
Thìn có chuyện tình cảm vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Lời khuyên cho Thìn trong thời điểm này, bạn nên tận dụng những mối quan hệ, cơ hội tốt vươn lên vị trí mà bản thân mong đợi bấy lâu nay. Dù có thất bại một chút cũng đừng vội nản lòng, hay buông bỏ những nỗ lực của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Năm 2020 là năm con gì? Tính cách tuổi Canh Tý ra sao?

Năm 2020 là năm con gì? Tính cách tuổi Canh Tý ra sao?

Theo lịch Vạn Niên, năm 2020 là năm Canh Tý. Đây là năm tuổi con chuột, mệnh thổ (Bích Thượng thổ - Đất tò vò hay Đất trên tường thành, trên vách). Cùng tìm hiểu tính cách tuổi tý nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất con giáp 1 tuần tới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng