Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23/10/2026 11:56

Cá rô cung cấp protein và vi khoáng thiết yếu giúp hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Loại cá nước ngọt này còn giàu canxi, omega-3 hỗ trợ tốt cho hệ xương khớp và tim mạch.

Cá rô đồng là loài cá nước ngọt, sống phổ biến ở các ao, ruộng lúa, ao đìa, sông rạch... Mùa sinh sản chủ yếu vào tháng 5 - 7. Cá rô đồng có màu xanh từ xám đến nhạt, phần bụng có màu sáng hơn phần lưng, với một chấm màu thẫm ở đuôi và chấm khác ở sau mang. Chúng có răng chắc, sắc, xếp thành dãy trên hai hàm. 

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại thực phẩm dân dã, ngon và bổ. Theo phân tích thành phần dinh dưỡng, trong 100g thịt cá rô đồng chứa chất đạm 20,3g, chất béo 1,5g, và các chất khoáng vi lượng như can xi, phosphor, sắt, vitamin B1, B2… 

Theo y học cổ truyền, thịt cá rô đồng có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, ích tỳ vị, rất tốt cho người khí huyết suy, cơ thể suy nhược, tỳ vị yếu, ăn uống không tiêu.

Công dụng tuyệt vời của cá rô đồng

Nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo: Cá rô là nguồn cung cấp Protein dồi dào, cần thiết cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, hỗ trợ các chức năng sống của cơ thể. Đặc biệt, protein từ cá rô dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn so với thịt đỏ, lại chứa ít chất béo bão hòa, rất tốt cho những người ăn kiêng hoặc cần kiểm soát cân nặng.

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung dưỡng chất cho xương khớp: Cá rô chứa nhiều Canxi, Phốt pho và Vitamin D, những khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương và răng. Ăn cá rô thường xuyên giúp củng cố mật độ xương, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, đặc biệt quan trọng đối với người già và trẻ em.

Tốt cho tim mạch và máu: Mặc dù không giàu Omega-3 như cá biển, cá rô vẫn cung cấp các axit béo không bão hòa có lợi, giúp giảm cholesterol xấu. Cá rô cũng chứa Sắt và Vitamin B12, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo máu, ngăn ngừa thiếu máu.

Bồi bổ sức khỏe, phục hồi cơ thể: Theo Đông y, cá rô có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ khí huyết, kiện tỳ vị, trừ thấp nhiệt. Cá rô thường được dùng để nấu cháo, nấu canh cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc người suy nhược cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phát triển trí não: Các dưỡng chất trong cá rô, đặc biệt là các vitamin nhóm B, giúp tăng cường chức năng hệ thần kinh, hỗ trợ phát triển trí não và cải thiện trí nhớ.

4 lưu ý quan trọng khi ăn cá rô đồng

Để tận dụng tối đa lợi ích và đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý 4 điều sau khi ăn cá rô: 

Làm sạch ruột cá: Ruột cá rô là nơi dễ chứa ký sinh trùng và các chất bẩn từ môi trường nước. Cần phải loại bỏ và làm sạch ruột cá thật kỹ trước khi chế biến đđảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Chế biến chín kỹ: Cá rô là cá nước ngọt nên luôn phải được nấu chín hoàn toàn để tiêu diệt hết các vi khuẩn và ký sinh trùng có thể gây bệnh, đặc biệt là sán lá gan nhỏ. Tuyệt đối không ăn cá rô tái hoặc sống. 

Không ngờ, món cá dân dã bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận xương cá: Cá rô có nhiều xương dăm nhỏ. Khi cho trẻ em hoặc người lớn tuổi ăn, cần cẩn thận gỡ hết xương cá để tránh bị hóc, gây nguy hiểm. 

Hạn chế với người bệnh gout: Cá rô, như nhiều loại cá khác, có chứa purin. Đối với người mắc bệnh Gout, việc ăn quá nhiều cá rô có thể làm tăng nồng độ axit uric, gây bùng phát cơn đau. Cần ăn với liều lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Cá rô đồng là món quà bình dị mà thiên nhiên ban tặng. Hãy chế biến và thưởng thức cá rô một cách thông minh để bồi bổ sức khỏe cho cả gia đình.

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