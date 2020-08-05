3 con giáp kiếm 10 đồng tiêu 5 đồng, phần còn lại gửi tiết kiệm, dư dả của ăn của để vào giữa tháng 8

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có tài năng giao tiếp vô cùng đỉnh. Bạn là con giáp thông minh , có nhiều cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ tiêu thoải mái. Những người tuổi Thìn có duyên buôn bán, đầu tư. Vì vậy hãy tận dụng số tiền kiếm được để mua đất, đầu tư vào bất động sản . Đây là cơ hội tốt để bạn vượt lên trở thành đại gia, tận hưởng cuộc sống hoàng tộc như mình mơ ước bấy lâu nay.

Trong công việc, bạn học hỏi được khá nhiều bài học kinh nghiệm từ người khác. Vì vậy bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến, vươn lên vị trí như bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng nên khiêm tốn, đừng kiêu căng, ngạo mạn kẻo làm ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn tìm được cơ hội thăng tiến, công danh thăng hoa vô đối. Bạn kiếm tiền siêu đỉnh, kiếm mười đồng tiêu năm đồng nên có dư dả. Bạn nên đầu tư số tiền dư này vào lĩnh vực thuộc chuyên môn để có vận trình sáng sủa hơn. Tuy nhiên cũng nên thận trọng, đừng cho người khác vay mượn. Vì có những người đang lợi dụng bạn chứ không có ý tốt.

Thân có cơ hội kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn, đừng để bản thân chìm đắm trong mối tình cũ. Hãy cởi mở, bạn sẽ tìm được người thật lòng với mình. Tâm trạng của bạn cũng sẽ vui vẻ, công việc cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp tài sắc vẹn toàn, tha hồ kiếm tiền và tiêu tiền trong thời điểm này. Bạn không còn bất cứ chướng ngại vật nào cản đường nên sẽ thoải mái làm những điều mình ấp ủ bấy lâu nay. Công danh của bạn vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy, không còn sợ tiểu nhân hãm hại.

Mão có nhiều cơ hội đổi đời làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên cẩn thận những mối quan hệ mới. Vì có thể người đó sẽ khiến vận trình của bạn lận đận, không yên. Nhất là về vấn đề tiền bạc, họ có thể lợi dụng lòng tốt của bạn rồi ôm tiền cao chạy xa bay. Thế nên làm việc gì, kết thân với ai cũng nên thận trọng, đừng để bị lừa gạt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm