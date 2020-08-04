Bỏ qua tháng 8, 4 tháng tiếp theo của năm 2020, 3 con giáp này sẽ đón vạn hỷ sự, triệu cơ hội kiếm tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được cơ hội kiếm tiền cực khủng, đón nhiều tin vui. Trước đây, bạn phải một mình giải quyết, đối diện với khó khăn không ai giúp đỡ. Nhưng bây giờ, bạn làm gì cũng có người nâng bước, quý nhân đứng sau hỗ trợ không ngừng. Đây là thời cơ tốt để bạn trở thành con giáp đại gia, tha hồ sắm xe, xây nhà như ý nguyện của bản thân.

Bỏ qua tháng 8 đầy xui xẻo, 4 tháng tiếp theo của năm 2020, bạn sẽ đón nhận nhiều lộc lớn trời ban. Những việc bạn làm đều vượt qua mọi thứ bản thân mong đợi. Hãy chuẩn bị thực hiện những kế hoạch riêng của mình, đừng để tiểu nhân nắm được điểm yếu của mình mà tìm cách hãm hại.

Thìn là con giáp giàu có, tiền bạc đổ về tiêu cả đời không hết. Tháng 8, bạn gặp khá nhiều trở ngại, mệt mỏi vì tiền làm bao nhiêu cũng không tiêu hết. Nhưng bước sang giai đoạn khó khăn đó, 4 tháng tiếp theo của năm, bạn không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Những dự án của bạn đều sẽ được thực hiện thành công, thành tựu đổ về không ít khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Thìn được quý nhân dẫn đường, nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thìn độc thân tìm được ý trung nhân. Thìn có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên mọi khúc mắc đều được hóa giải. Mối quan hệ của bạn ngày càng thăng hoa rực rỡ, tha hồ tận hưởng cuộc sống thoải mái, không còn buồn phiền như trước đây.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân tận hưởng cuộc sống hơn bản thân mong đợi. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn tốt về bạn. Đồng nghiệp cũng không còn bất cứ hiềm khích nào với bạn trong thời điểm này. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận, trước khi làm việc gì cũng nên đề phòng, tính toán kỹ càng để không vướng vào bẫy của tiểu nhân.

Thân tha hồ kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thân không có nhiều cơ hội tìm kiếm bạn mới. Bạn tập trung công việc nên độc thân vẫn hoàn độc thân, không có chút tiến triển nào trong chuyện tình cảm. Lời khuyên cho Thân làm việc gì cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng ôm đồm mọi việc mà không có thời gian dành cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm