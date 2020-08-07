Phụ nữ sinh vào 4 ngày âm này, nửa đời đầu tay trắng nhưng nửa đời sau rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 07/08/2020 04:00

Người phụ nữ may mắn sinh vào 4 ngày âm này cuộc đời sẽ lên hương ở tuổi trung niên, thời trẻ có hơi chật vật nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ giàu sớm thôi!

Sinh vào 4 ngày âm này, phụ nữ may mắn đón lộc khủng trời ban, nửa đời đầu có thể chật vật khó khăn nhưng nửa đời sau sẽ rung đùi đếm tiền mỏi tay.

Mùng 7

Sinh vào mùng 7 âm lịch, bạn là người phụ nữ may mắn, có tiền có của khi về già. Bạn là người sống biết trước biết sau, bao dung và không sân si. 

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Phụ nữ may mắn khi sinh vào ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Thời còn trẻ, bạn có thể không may mắn tìm được đường đi đúng đắn cho mình. Điều này khiến bạn khởi nghiệp khá chật vật vì thiếu tiền bạc. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ được trời thương, ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu không hết. Đặc biệt cuộc sống khi về già của bạn sung túc, không sợ cô đơn.

Mùng 3

Người sinh vào ngày này có ngoại hình ưa nhìn, cùng với nụ cười sáng khiến ai cũng điêu đứng. Thời trẻ, con đường công danh của bạn không vượng sắc, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng đường tình duyên thì viên mãn, được nhiều người tỏ tình theo đuổi. Đến tuổi trung niên, vận tình tiền của bạn đều hanh thông, thuận lợi. Khi lấy chồng, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ hoàn hảo tuyệt vời.

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Phụ nữ sinh vào ngày này đổi đời, lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh vào mùng 3 âm lịch thường có số vượng phu ích tử. Bạn là hậu phương vững chắc cho chồng con. Ai lấy được người này sẽ không biết khổ là gì, chỉ cần ngồi không may mắn cũng tự động tìm đến. Nói chung đàn bà may mắn sinh vào mùng 3 sẽ có số giàu có, tiền bạc chạm đỉnh khi về già.

Mùng 18 và 23

Bạn là người phụ nữ giàu có, thật thà, thẳng thắn nên được nhiều người nể phục. Khi còn trẻ, bạn phải tốn rất nhiều công sức, thời gian để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Tuy nhiên bạn kém may mắn, năng lực không được công nhận.

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Bạn sẽ giàu có ở độ tuổi trung niên - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi ở độ tuổi trung niên, bạn sẽ có cú lột xác ngoạn mục, từ vịt hóa thiên nga giúp sức cho chồng làm giàu. Bạn được chồng xem là báu vật, nâng niu chiều chuộng hết mực.

Chồng của bạn là người đàn ông chung thủy, nghe lời vợ nên không lo về việc bị phản bội. Nói chung vận trình của bạn vô cùng thuận lợi từ tuổi trung niên trở đi. Nửa đời đầu có thể khó khăn nhưng giai đoạn này không kéo dài quá lâu. Chỉ cần chăm chỉ, ông trời sẽ không phụ lòng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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