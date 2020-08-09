Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý có số tài khoản tăng cao, tuổi Mùi chủ nợ ‘dí’ tận nhà

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có số phú quý, tài khoản trong ngân hàng tăng lên vượt trội. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện hết khả năng của mình cho mọi người thấy. Đặc biệt được cấp trên công nhận, yêu thích. May mắn được Thần Tài liệt vào danh sách giàu có, tiền tiêu không hết.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những gì sẽ xảy ra với mình trong một ngày để phòng trường hợp xấu.

Theo tử vi mới nhất , Dần bắt đầu có nhiều bước tiến vượt trội hơn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều lời tán thưởng của cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người theo đuổi, vận đào hoa bủa vây.

Vận tài lộc của Sửu vô cùng dồi dào, được quý nhân phương xa mang đến cho. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống thoải mái, giàu có trong ngày. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế, người đang trong mối quan hệ có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Mão

Mão là con giáp chăm chỉ, được nhiều người yêu mến nên vận trình khá hanh thông. Bạn nhiệt tình, cởi mở, luôn giúp đỡ người khác nên khi khó khăn có người đứng ra giúp sức. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý muốn, không tìm được người hiểu mình.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Thìn không may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn nỗ lực không ngừng trong công việc nhưng không nhận lại nhiều may mắn. Người buôn bán tiền bạc không ổn định. Bạn không tìm được khách hàng tiềm năng, hợp đồng béo bở cho mình nên vận trình vô cùng mệt mỏi, lao đao, thiếu vốn trầm trọng.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ được quý nhân nâng đỡ nên gặp nạn lớn cũng không hề hấn gì. Bạn được giao cho trọng trách mới nên tinh thần khá phấn chấn. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này cũng ổn định, không xảy ra nhiều chuyện buồn. Vì vậy hãy tận hưởng thời gian thoải mái này.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có bản lĩnh xóa tan những tin đồn không tốt về mình. Bạn không còn sợ tiểu nhân đứng sau cản đường thăng tiến. Vì vậy vận trình ngày một hanh thông, tiền đổ về như thác nước. Tuy nhiên cũng nên thận trọng trong chi tiêu, đừng tiêu xài quá phung phí mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Mùi xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp xui xẻo nhất trong ngày. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, chủ nợ “dí” đến tận nhà đòi tiền. Vì vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng hoang mang, lo lắng. Trong ngày, bạn còn bị nói xấu sau lưng, đồng nghiệp không mấy ưng ý về thái độ làm việc của bạn nên đặt điều nói xấu với cấp trên.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Thân

Thân sẽ sớm vượt qua những chướng ngại vật cản đường mình. Trong ngày, bạn không còn vướng nhiều chuyện buồn phiền như thời gian trước đây. Chuyện tình cảm của bạn cũng xóa tan hết những khúc mắc, cả hai không còn hiềm khích, xích mích với nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng đùa giỡn quá mức khiến người khác xa lánh. Bạn nên bình tĩnh, sống nghiêm túc hơn để đối diện với những vấn đề trước mắt. Tuyệt đối đừng để ai thấy được khuyết điểm của mình mà công kích.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Tuất vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều mối quan hệ mới trong ngày. Bạn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước nên vận trình khá thuận lợi, hanh thông. Vì vậy hãy cố gắng phát huy điều này để có nhiều bước tiến xa hơn trong công việc, lẫn cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 10/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tiền trong ngày thứ Hai. Bạn không còn lo lắng về việc tiêu xài, chỉ cần thoải mái tận hưởng cuộc sống. Tâm trạng của bạn trong ngày cũng vui hơn, không còn nhiều chuyện buồn phiền như trước đây. Hãy tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm