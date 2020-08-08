Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp này nên tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng vào 2 ngày cuối tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc đổ về như nước. Bạn nằm không cũng hưởng được lộc lớn trời ban, của cải chất đầy nhà tha hồ tiêu, không lo nghĩ. Thời điểm này, bạn có công danh vượng sắc. Không những vậy, bạn còn có cơ hội tiến thân lên vị trí mà bản thân mong muốn suốt bao nhiêu lâu nay.

Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng nhất quyết không động lòng. Vì thời gian này, bạn còn tập trung vào những dự án quan trọng, không muốn hẹn hò. Thế nên hãy từ chối người kia lịch sự, văn minh, đừng tỏ thái độ khó chịu với họ.

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp giỏi giang, có ý chí cầu tiến. Đây là cơ hội để bạn phát huy triệt để trí thông minh và sự nhanh nhẹn của mình. Nhờ vậy công việc của bạn có nhiều bước phát triển vượt bậc, không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến. Những hợp đồng, mối quan hệ đổ về liên tục giúp bạn nhận lại khá nhiều lời khen, cấp trên cũng đặc biệt có ấn tượng hơn về bạn.

Sửu có quý nhân phương xa nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của quý nhân phương xa giúp cho vận trình của bạn đỏ rực không ngờ. Tiền bạc đổ về như mưa, bạn có thể dùng đầu tư vào những việc lớn để thực hiện ước mơ ấp ủ của mình. Tuy nhiên thời điểm này nên thận trọng lời ăn tiếng nói, xe cộ khi đi ra đường. Bạn sẽ dễ gặp phải những tai nạn nhỏ, không lường trước được.

Tuổi Dần

Dần là con giáp may mắn, không còn bất cứ khó khăn hay rắc rối nào trong công việc. Bạn sẽ nhận được khá nhiều lời khen, đề cử thăng tiến từ cấp trên của mình. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện hết khả năng của bản thân. Đồng thời cũng để cho đồng nghiệp thấy được bạn không phải là người dễ bị bắt nạt.

Dần nên chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Dần nên chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà khiến bản thân mệt mỏi, không yên. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm