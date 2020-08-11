3 con giáp nửa đầu năm thiếu tiền, vận xui chạm đỉnh, nửa cuối năm tha hồ tậu nhà sắm xe

Theo tử vi 12 con giáp, nửa đầu năm Thìn gánh nhiều họa thị phi, mệt mỏi vì thiếu tiền. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại, đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, mâu thuẫn với một nửa của mình. Nhưng nửa năm sau, bạn sẽ gạt bỏ hết những gánh nặng lớn trên vai.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước tiến triển vượt bậc. Nói chung vận trình của bạn nửa cuối năm chỉ ngồi không tiêu tiền, lộc lớn đổ về đầy túi.

Những người tuổi Thìn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tậu nhà sắm xe, tiêu xài không hết. Mọi khó khăn của bạn đều được tháo gỡ, tài chính ổn định. Vận tiền tài của bạn được cải thiện khá nhiều, càng về cuối năm càng có lộc khủng trời ban.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi chật vật nửa năm đầu. Những dự án, công việc của bạn gặp nhiều biến cố, tiền bạc không cánh mà bay. Chuyện tình cảm cũng gặp nhiều trục trặc, có thể đường ai nấy đi vì mâu thuẫn quá gay gắt. Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần bạn bình tĩnh, chăm chỉ làm việc nửa cuối năm sẽ cải thiện được vận trình của mình. Bạn đầu tư một thắng mười, tiền bạc đổ về như nước.

Mùi nhận được lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn trước đây đã có cách hóa giải nhanh chóng, không còn để lại nhiều rắc rối, thất thoát tiền bạc. Khoản tiền mất trước đây, bạn sẽ kiếm lại gấp trăm lần, tiêu cả đời không hết. Chuyện tình cảm cũng được cải thiện nhiều giúp tâm trạng của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ.

Tuổi Mão

Mão là con giáp bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn trong nửa đầu năm nay. Nửa đầu năm, bạn gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình. Chuyện tiền bạc cũng không có nhiều cải thiện, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu.

Thậm chí còn mất hết sạch vào đầu tư lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Nhưng nửa cuối năm, bạn sẽ đánh bay những điều khó khăn đang đeo bám mình. Tiểu nhân không dám đến gần tìm cách hạ bệ bạn.

Mão vượt bão tố thành công, trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm nửa cuối năm sẽ có nhiều chuyện vui. Người độc thân có bồ, thoát khỏi cuộc sống nhàm chán. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, mối quan hệ viên mãn, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm