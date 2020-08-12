Những con giáp được Thiên Hoàng soi chiếu, đón TAM vượng vào ngày 24/6 Âm lịch: Vượng sắc, vượng tiền, vượng tình

Tâm linh - Tử vi 12/08/2020 12:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thiên Hoàng soi chiếu, đón vượng sắc, vượng tiền, vượng tình vào ngày 24/6 Âm lịch khiến người khác ghen tỵ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có vận tiền tài sáng chói, được Thiên Hoàng soi đường dẫn lối nên tha hồ đếm tiền. Trong ngày 24/6 Âm lịch, bạn không còn vướng phải bất cứ nỗi lo nào về vận tiền tài. Những người tuổi Mùi sẽ đón tam vượng trong thời điểm này. Vượng đầu tiên là vượng sắc, bạn vịt hóa thiên nga, nhan sắc chạm đỉnh khiến ai cũng say mê.

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Mùi là con giáp may mắn trong tiền bạc, tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Vượng thứ hai là tiền bạc, đầu tư đâu trúng đậm đến đó, tài chính vượt ngưỡng mong đợi. Vượng thứ ba là tình duyên, đi đến đâu là vận đào hoa đeo bám đến đó. Không những vậy, bạn còn có sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái nên vận trình thuận lợi, công việc hanh thông như bản thân mong muốn.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, không những trong chuyện tình cảm mà còn về tiền bạc. Được Thần may mắn chiếu mệnh nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc đổ về như nước. Nghề tay trái của bạn hái ra tiền, mở rộng kinh doanh kiếm tiền siêu đỉnh.

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Mão nhận được khá nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, bạn còn tha hồ tiêu xài, không lo thiếu trước hụt sau như trước đây. Tiền bạc của bạn được cải thiện khá nhiều, làm một tiêu mười, vận trình vô cùng vượng sắc. Cuộc sống của bạn nở hoa trong thời điểm này, được nhiều người yêu mến, công việc cũng đỏ rực hơn những gì bản thân dự tính.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, làm một hưởng mười, không bao giờ sợ tiểu nhân hãm hại. Thời gian trước, bạn bị kẻ xấu dòm ngó, dựng chuyện cản trở đường thăng tiến. Nhưng giờ đây, bạn có đủ năng lực để vượt qua những điều khó khăn đó mà không sợ bất cứ việc gì. Bạn một mình cũng có thể vượt qua mọi trở ngại, con đường công danh rộng mở, chào đón.

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Thân vượt qua mọi khó khăn trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều lời tỏ tình vì nhan sắc có cú lột xác ngoạn mục. Bạn sắc nước hương trời nên đi đâu cũng nhận được sự săn đón của người khác phái. Tuy nhiên nên thận trọng với những mối quan hệ của mình, đừng để bản thân vướng vào những chuyện không may mắn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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