3 con giáp ‘nằm không trúng đạn’, liên tục nhận tin xấu, không giữ được tình tiền vào Chủ Nhật tuần này

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn “nằm không cũng trúng đạn”, vận xui đổ về đỡ không kịp. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, đổ hết lỗi lầm cho bạn. Vì vậy mà cấp trên không có cái nhìn tốt về khả năng giải quyết công việc của những người tuổi Thìn. Những nỗ lực bấy lâu nay của bạn tan biến thành mây khói, không được người khác công nhận.

Vận tiền tài của bạn trong thời điểm này cũng gặp nhiều trục trặc, tiền bạc đội mũ ra đi, không ngày gặp lại. Những người vay tiền của bạn cũng không từ mà biệt. Thế nên tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, không ai ở bên cạnh san sẻ, tâm sự. Không những vậy, bạn còn gặp thất bại lớn, đầu tư bao nhiêu cũng không gặp được may mắn.

Theo tử vi mới nhất, Tỵ bị tiểu nhân quấy phá, vận tình tiền xuống dốc không phanh. Những dự định của bạn trong thời điểm này cũng không như ý muốn. Tỵ không có nhiều thời gian cho bản thân nên sức khỏe giảm sút, tinh thần không mấy vui vẻ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến cho mình.

Tỵ có chuyện tình cảm không vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn không có nhiều vượng sắc. Người độc thân không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau. Bên cạnh đó mâu thuẫn gia đình ngày càng lên cao trào khiến vận trình của bạn mệt mỏi, lao đao.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp xui xẻo, bị cấp trên đánh giá thấp khả năng, tiền bạc trong thời điểm này cũng không ổn định. Những người làm công ăn lương không được công nhận, làm một tiêu đến mười phải vay mượn khắp nơi. Những người kinh doanh không có bất cứ hợp đồng nào khiến vận trình vô cùng mệt mỏi.

Ngọ nên tập trung hơn vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn nên tập trung công việc đừng yêu đương. Vì tập trung yêu đương, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến, con đường công danh không mấy sáng sủa. Lời khuyên cho bạn nên giữ bình tĩnh trong thời điểm này, đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần, công việc của mình. Bên cạnh đó nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, đừng làm việc quá sức.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm