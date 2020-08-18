Mùng 1 đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa để cả tháng cô hồn tiền đổ về như suối, xua tan vận đen

Dưới đây là những thứ nên đặt lên bàn thờ vào mùng 1 tháng cô hồn giúp gia đạo bình an, rước may mắn, tiền bạc đổ về chất đầy nhà.

Muốn kích thích vận tiền tài, bạn có thể đặt thêm ông cóc để giữ tiền. Khi đặt, gia chủ nên nhớ sáng quay mặt ông cóc ra ngoài để chiêu lộc, tối quay mặt vào để giữ lộc trong nhà.

Theo quan niệm dân gian, đặt tỏi trên bàn thờ có ý nghĩa cầu may, xua đuổi vận xui. Bạn có thể chọn 5 củ tỏi tươi xếp gọn gàng trên đĩa hoặc bó lại thật đẹp rồi đặt lên bàn thờ. Ông bà ta có quan niệm rằng tỏi giúp trừ khử “các đạo chích vong binh” mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình. Bên cạnh đó còn giúp đường tiền bạc được khai thông, tăng thu nhập.

Đặt hoa cúc

Hoa cúc thể hiện sự giàu có, thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", cúc được chọn là loài hoa dâng cúng Thần Phật. Loài hoa này mang ý nghĩa thịnh vượng, rực rỡ. Khi bạn đặt hoa cúc trên bàn thờ vào đúng ngày mùng 1 tháng cô hồn, mọi vận xui rủi trong nhà sẽ nhanh chóng biến mất, đồng thời mang may mắn, giàu có cho gia đạo của mình.

Đặt hoa cát tường

Hoa cát tường mang ý nghĩa, may mắn, thuận lợi. Nếu đặt loài hoa này trên bàn thờ Thần Tài, ông Địa, bạn sẽ chiêu tài thành công. Không những vậy, công việc của mỗi thành viên trong gia đình cũng được thuận lợi, tiền bạc đổ về như nước, không còn thiếu trước hụt sau.

Đặt hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền mang ý nghĩa may mắn, chiêu lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền mang ý nghĩa may mắn về sức khỏe. Không chỉ giúp gia chủ có một tháng bình an, may mắn mà còn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc. Thế nên hãy đặt lọ hoa đồng tiền trên bàn thờ ngày mùng 1 tháng cô hồn để đánh thức mỏ vàng, chiêu tài lộc thành công. Bên cạnh đó cũng đừng quên những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn để có vận trình suôn sẻ hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm