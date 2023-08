Mùng 1 đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa để cả tháng cô hồn tiền đổ về như suối, xua tan vận đen

Dưới đây là những thứ nên đặt lên bàn thờ vào mùng 1 tháng cô hồn giúp gia đạo bình an, rước may mắn, tiền bạc đổ về chất đầy nhà.

Theo quan niệm dân gian, đặt tỏi trên bàn thờ có ý nghĩa cầu may, xua đuổi vận xui. Bạn có thể chọn 5 củ tỏi tươi xếp gọn gàng trên đĩa hoặc bó lại thật đẹp rồi đặt lên bàn thờ. Ông bà ta có quan niệm rằng tỏi giúp trừ khử “các đạo chích vong binh” mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình. Bên cạnh đó còn giúp đường tiền bạc được khai thông, tăng thu nhập.

Đặt tỏi lên bàn thờ sẽ xua đuổi được vận xấu - Ảnh minh họa: Internet

Muốn kích thích vận tiền tài, bạn có thể đặt thêm ông cóc để giữ tiền. Khi đặt, gia chủ nên nhớ sáng quay mặt ông cóc ra ngoài để chiêu lộc, tối quay mặt vào để giữ lộc trong nhà.