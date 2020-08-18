Tháng cô hồn đi ra ngoài vào ban đêm nhớ mang 7 thứ này bên người để tránh tai ương, vượt mọi kiếp nạn

Dưới đây là những thứ nên mang theo bên người trong tháng cô hồn , giúp bản thân tránh được vận xui đeo bám.

Muốn bình an, mọi việc hanh thông trong tháng này, hãy mang theo tỏi khi đi ra đường vào ban đêm. Theo quan niệm dân gian, tỏi giúp trừ tà ma, tránh rước điềm xấu cho bản thân. Người làm ăn kinh doanh tránh được chuyện bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Người làm công ăn lương cũng tránh được nhiều họa lớn trong thời điểm này. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận trước sau.

Đậu xanh giúp xua đuổi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, khi đi ngang đám tang hoặc có chuyện ra ngoài vào tháng cô hồn, bạn nên mang theo đậu xanh bên người. Nam 7 hạt, nữ 9 hạt bỏ vào cái túi gấm nhỏ. Như vậy sẽ giúp bản thân tránh được nhiều điềm xấu xảy ra với mình và gia đình. Công việc cũng sẽ được thuận lợi, gặp nhiều chuyện vui hơn.

Muối

Muối trừ khử tà ma, điềm xấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, muối giúp trừ khử tà ma, điềm xấu. Khi mang theo muối bên người, bạn sẽ hạn chế được những rủi ro đến với mình. Công việc suôn sẻ, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Đồng thời cũng không gặp nhiều rắc rối trong những mối quan hệ với đồng nghiệp.

Bật lửa

Ma quỷ rất sợ lửa, vì vậy bật lửa sẽ giúp xua đuổi âm khí. Đồng thời giúp vận trình của bạn được rực rỡ, mang ý nghĩa thăng tiến, ít khi gặp chuyện thất bại. Chuyện tình cảm cũng được cải thiện, vượng sắc ngoài mong đợi.

Vòng dâu, vòng phong thủy

Vòng phong thủy giúp vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vòng dâu, vật dụng phong thủy sẽ giúp bạn tránh được những nguồn năng lượng xấu. Đây là vật dụng giúp bạn bình an, vận trình suôn sẻ ít khi gặp chuyện rắc rối. Đồng thời khi gặp khó khăn, bạn sẽ nhẹ nhàng vượt qua mà không cần nhờ ai giúp đỡ.

Cây ngải cứu

Theo quan niệm của ông bà xưa, trồng ngải cứu quanh nhà sẽ giúp xua đuổi vận xui, giữ gia đạo bình an.

Dây chuyền, vòng tay mặt hình Phật

Tượng Phật giúp tâm bình an - Ảnh minh họa: Internet

Dây chuyền, vòng tay mặt Phật hoặc Quan Âm Bồ Tát sẽ giúp bạn cảm thấy bình an, tâm thanh thịnh hơn. Khi mang những thứ này bên người, bạn sẽ tránh được những điều xui không đáng có. Đồng thời bản thân sẽ giữ được tâm trạng thoải mái, dễ chịu hơn không còn vướng nhiều điều sân si.

Có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, hãy ghi nhớ để tránh được những điều xui rủi, mang lại may mắn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm