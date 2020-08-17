Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu trúng hợp đồng bạc tỷ, tuổi Mùi gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 03:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Sửu may mắn trúng hợp đồng bạc tỷ. Tuổi Mùi gặp được quý nhân nâng đỡ, soi đường dẫn lối.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được những gì xảy ra với mình để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý không khởi sắc, thuận lợi như mong đợi. Bạn không gặp nhiều may mắn trong công việc, làm gì cũng bị tiểu nhân cản đường. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều rắc rối, mối quan hệ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 18/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp tuổi Sửu tin vui đổ về ồ ạt - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Ba, Sửu có nhiều tin vui đổ về không đỡ nổi. Bạn đầu tư đến đâu là trúng đậm đến đó, tiền bạc đổ về không lo thiếu hụt, thất thoát. Số dư trong tài khoản cứ nhảy số ầm ầm giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ nên công việc cũng vượng sắc hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Dần

Dần nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ hơn để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời cũng nên biết cân bằng giữ công việc và gia đình để không bỏ rơi người mình yêu thương nhất. Ngày thứ Ba, bạn làm một được hưởng mười, thoải mái không còn áp lực nhiều như trước đây.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão cô đơn một mình, khi khó khăn cũng không ai giúp đỡ, ở bên cạnh an ủi tâm sự. Bạn gặp nhiều áp lực trong công việc nên tinh thần vô cùng mệt mỏi, buồn phiền ăn không ngon, ngủ không yên. Vì vậy hãy cẩn thận, xem trọng sức khỏe hơn để không khiến vận trình trì trệ, chậm trễ.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu ba ngay 18/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp tuổi Thìn vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, chuyện tình cảm của Thìn khá vượng sắc. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Nguồn tiền trong thời điểm này của bạn cũng khá ổn định, không gặp nhiều trục trặc, thiếu hụt như trước đây.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin buồn trong ngày. Gia đạo của bạn gặp nhiều chuyện không vui, bạn xích mích, tranh cãi với gia đình nên tâm trạng của xuống dốc không phanh. Đặc biệt chuyện tình cảm cũng không như ý, cả hai bất đồng quan điểm nên cãi nhau suốt ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi, vận trình của Ngọ hung cát đan xen, tình tiền đều bấp bênh không ổn định. Nửa ngày đầu, bạn nhận được nhiều lời khen, tán thưởng từ cấp trên, đồng nghiệp. Nửa ngày sau, bạn gặp phải khách hàng khó tính nên vận trình bị chậm trễ, không giải quyết hết được mọi việc trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu ba ngay 18/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp được quý nhân nên vận tình tiền đều tươi sáng ngoài mong đợi. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu khá lớn. Trong ngày, bạn có cơ hội chứng tỏ tài năng của mình khiến nhiều người nể phục, dù có bất cứ khó khăn hay trở ngại nào cũng không đánh bại được bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Thân

Tiền bạc của Thân không đủ tiêu phải vay mượn khắp nơi. Vận trình của bạn không mấy ổn định, tiền bạc khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi. Luôn suy nghĩ về vấn đề này nên khiến bạn nóng giận vô cớ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Dậu

Lịch trình của Dậu trong ngày thứ Ba vô cùng ảm đạm, không có bất cứ chuyện gì vui vẻ. Chủ yếu bạn chỉ lao đầu vào công việc không có thời gian gặp gỡ bất cứ ai. Thời gian ăn với bạn cũng thiếu thốn, thế nên sức khỏe cũng giảm sút nhiều, thường xuyên mắc những chứng bệnh vặt.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu ba ngay 18/8/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của 12 con giáp tuổi Tuất tha hồ tiêu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuất tha hồ tiêu tiền trong ngày vì bạn có quyết định tăng lương thưởng, thăng chức như bản thân mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình không có nhiều thời gian dành cho nhau nên cãi vã liên tục.

Tử vi thứ Ba ngày 18/8/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi hung cát đan xen, nửa ngày đầu buồn, nửa ngày sau lại vui. Trong ngày, bạn bị cấp trên khiển trách vì lơ là công việc. Bạn không tập trung nên không có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí mà mình mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm báo phá tài, tuổi Tỵ tiền chất đầy nhà

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm báo phá tài, tuổi Tỵ tiền chất đầy nhà

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Dần có điềm báo phá tài, tiền bạc thất thoát nhiều. Tuổi Tỵ có vận tiền tài ổn định, chất đầy nhà.

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