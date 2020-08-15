3 thứ nên và 4 thứ không nên mua trong tháng cô hồn để rước may mắn và xua tan vận xui

Theo quan niệm dân gian, có những thứ nên và không nên mua trong tháng cô hồn để tránh họa thị phi, đặc biệt xua tan những điềm xấu sắp xảy đến với mình.

Trong tháng cô hồn, bạn nên mua muối để trừ tà, tránh những điều xui xẻo xảy ra với mình. Theo quan niệm dân gian, muốn xua đuổi âm khí, bạn nên bỏ muối hạt vào lọ và đặt ở mọi góc trong nhà. Muối sẽ xua đuổi tà ma, tiễn những điều đen đủi đi và rước may mắn về cho gia đình.

Mua diêm, bật lửa

Những thứ liên quan đến lửa thường sẽ mang lại không khí ấm áp cho gia đình của bạn. Có thể xua tan những điều xấu giúp gia chủ có công việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc ổn định, không thất thoát nhiều trong tháng cô hồn.

Mua vật phong thủy

Vật phong thủy như tỳ hưu, đồng tiền, thiềm thừ, đá thạch anh, đá mã não… giúp xua đuổi tà ma, năng lượng xấu trong ngôi nhà của bạn. Đồng thời cũng mang lại tài lộc, vượng vận trong công việc, có nhiều cơ hội thăng tiến khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tháng cô hồn không nên mua gì?

Không mua xe

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là tháng “thả” ma quỷ. Vì vậy bạn nên tránh ra đường vào ban đêm, bên cạnh đó cũng hạn chế mua xe kẻo gặp tai họa. Mua xe là việc lớn, thế nên hãy thận trọng, tránh họa không đáng có.

Mua nhà, đất trong tháng cô hồn

Theo quan niệm dân gian, không nên mua nhà, đất trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, mua nhà, đất trong thời điểm này thường không tốt. Vì ngôi nhà được rao bán có thể không phù hợp với tần số, năng lượng của bạn. Thế nên sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui, vợ chồng cãi nhau, con cái không nghe lời.

Không mua đồ cũ

Để tránh những vận xui không đáng có, bạn tuyệt đối không nên thu mua đồ cũ trong tháng cô hồn. Thế nên tháng này làm việc gì cũng hãy cẩn thận để lộc khí không bị tiêu tán quá nhiều.

Không mua gương

Không nên mua gương, kính trong thời điểm này vì nếu vỡ sẽ mang lại điềm xấu. Gia chủ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì công việc không được thuận lợi. Điều này còn ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình khiến ai cũng mệt mỏi, gặp nhiều chuyện buồn phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm