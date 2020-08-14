5 con giáp tháng cô hồn tiêu tiền như nước, những tháng sau sẽ kiếm lại gấp mười lần

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn may mắn được Thần Phật che chở trong tháng 7 cô hồn. Ai khó khăn, xui xẻo mặc ai, bạn là con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng, tình tiền đều viên mãn trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc sống giàu sang, tình tiền đều như ý muốn.

Theo tử vi mới nhất , Thân trong tháng cô hồn sở hữu số tiền cực khủng. Bạn có khả năng tiêu tiền khá nhiều nên bị người thân chê trách. Nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ trở nên giàu có vượt bậc, lấy lại số tiền đã tiêu trong nháy mắt khi bước sang tháng khác. Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân sẽ gặp gỡ nhiều mối quan hệ mới. Thân có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Mão

Mão kiếm tiền siêu đỉnh, tiền bạc đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp giỏi giang, có tài giao tiếp cực đỉnh nên ai gặp cũng thương. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc khủng trời ban. Số tiền lớn đổ về tiêu xài không hết, thậm chí còn dư dả làm từ thiện. Vì vậy nên giúp đỡ người khác trong thời điểm này để tích đức cho bản thân.

Tuổi Tuất

Trong tháng cô hồn, bạn có thể tiêu tiền thoải mái, không lo nghĩ nhiều. Vì những tháng sau, bạn sẽ nhận được khá nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn. Dự án lớn đều do bạn phụ trách, tiền bạc như nước đổ về chất đầy két sắt. Có thể nói, bạn sẽ trở thành đại gia, tha hồ kiếm tiền và tiêu tiền, không còn e dè như trước đây.

Tuổi Mùi

Mùi có nhiều tin vui đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nhận được khá nhiều tin vui đổ về trong tháng cô hồn. Bạn vô tư tiêu tiền, mua sắm không lo nghĩ, không còn sợ bất cứ kẻ xấu nào hãm hại. Những tháng sau đó, bạn sẽ vượng vận đổi đời, lên hương trong nháy mắt, tài lộc trời cho đổ về ồ ạt trong thời điểm này. Vì vậy bạn đừng lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, hãy để đầu óc được thư giãn, tinh thần sẽ thoải mái hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm