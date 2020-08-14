3 con giáp này kẹt tiền phải vay nóng, bị tiểu nhân giở trò sau lưng trong 2 ngày đầu tuần tới

Tâm linh - Tử vi 14/08/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp đen đủi, kẹt tiền nên phải vay nóng khiến vận trình lao đao, thậm chí còn bị tiểu nhân giở trò sau lưng trong 2 ngày đầu tuần tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ gặp nhiều chuyện buồn, tiền bạc không cánh mà bay trong thời điểm này. Bạn phải hết sức thận trọng, đừng để bản thân vướng vào họa thị phi. Vì càng vướng vào những chuyện này, vận trình của bạn sẽ càng tệ hơn thời điểm hiện tại. Những mối làm ăn của bạn xảy ra nhiều sự cố, gặp phải tiểu nhân cản đường trong công việc của mình.

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Tỵ là con giáp đen đủi bị chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Cách hành xử của bạn bị nhiều người chê bai. Thế nên bạn nóng giận làm ảnh hưởng đến vận trình. Thời điểm này bạn nên giữ bình tĩnh, đừng nổi giận vô cớ kẻo rơi vào bẫy của người khác. Nhất là những người thân thiết với mình, bạn đừng tin tưởng quá mức.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp đen đủi đi đến đâu là mất tiền đến đó. Khi đi ngoài đường bạn nên cẩn thận, nhìn trước ngó sau để tránh được những tai họa nhỏ nhặt. Họa bất ngờ ập đến khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao, buồn phiền không yên suốt 2 ngày đầu tuần.

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Thân có sức khỏe giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân nên chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân mất ăn mất ngủ, không tập trung vào công việc. Bên cạnh đó đừng nên chi tiêu quá hoang phí vì vận tiền tài của bạn gặp nhiều trục trặc. Bạn tin tưởng người khác quá mức nên tiền mất tật mang, bị người xấu lừa gạt không ngóc đầu lên được.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày đầu tuần tới, Hợi gặp nhiều họa thị phi bủa vây. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn làm ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của mình. Không những vậy còn bị cấp trên khiển trách vì làm việc không có chuyên môn, thường xuyên chậm trễ.

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Hợi nên để ý cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cách đối nhân xử thế của bạn không được đánh giá cao. Bạn cư xử không đúng mực nên bị cấp trên đánh giá thấp thái độ làm việc. Không những vậy còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm khiến bạn không có một phút giây nào bình yên. Những người tuổi Hợi luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên trong giai đoạn khó khăn này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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