Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm báo phá tài, tuổi Tỵ tiền chất đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp chuyện buồn vui lẫn lộn khiến tinh thần của bạn không ổn định. Nửa ngày đầu, bạn gặp được chuyện vui về công việc. Nhưng nửa ngày sau, bạn bị áp lực đè nặng khiến tinh thần không vui vẻ, phải tăng ca để xử lý công việc tồn đọng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những điều tốt, xấu xảy ra với mình trong ngày để tìm cách đề phòng.

Đường tài lộc của bạn giảm sút, thất thoát nhiều trong ngày. Bạn có nhiều điềm báo phá tài, tốn của nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Trong ngày, bạn nên tiêu tiền hợp lý, đừng phung phí quá mức mà vay mượn khắp nơi. Hãy giữ vững tinh thần tốt để không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Sửu có một ngày tình yêu ngập tràn, tin vui về chuyện tình cảm đổ về liên tục. Người độc thân tìm được người yêu lý tưởng, cả hai tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian hẹn hò nên tinh thần vui vẻ, hạnh phúc suốt một ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão vướng nhiều chuyện thị phi, không thể giải quyết hết việc nên tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Có những người sống giả tạo khiến bạn vô cùng khó chịu. Thế nên hãy giữ tinh thần vững chắc trong thời điểm này để không đánh mất nhiều cơ hội trong công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Thìn khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn thuận lợi, được cấp trên tín nhiệm nên tâm trạng khá vui. Hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành hết những vấn đề khúc mắc trong ngày. Chắc chắn khi vượt qua, bạn sẽ được đánh giá khá cao tài năng của mình. Việc thăng tiến là điều vô cùng dễ dàng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có tinh thần vui vẻ, tha hồ đón lộc lớn trời ban trong thời điểm này. Bạn đầu tư trúng đậm, vấn đề tiền bạc không còn phải lo nghĩ. Tuy nhiên Tỵ nên cân nhắc việc chi tiêu của mình trong ngày để không làm ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình. Tuy nhiên bạn có tính khí khá nóng nên thường xảy ra nhiều rắc rối không đáng có. Hầu như những việc tốt đều hóa thành tiêu cực vì tính khí thất thường này của bạn. Thế nên hãy thay đổi để không khiến người khác xem thường, xa lánh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Mùi

Mùi đối mặt với nhiều rắc rối không đáng có trong ngày. Bạn làm việc gì cũng vướng vào họa thị phi, bị người khác đặt điều nói xấu sau lưng. Hãy biết giữ bình tĩnh, cân bằng cảm xúc của mình để không gây ra họa lớn, không thể giải quyết được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Thân cơ hội thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Thân có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, công danh địa vị cao ngút trời. Bạn không còn sợ ai xem thường. Tiếng nói của bạn trong thời điểm này được mọi người răm rắp nghe theo. Thế nên hãy giữ vững phong độ này của mình để không làm ảnh hưởng chức vụ mà mình đang giữ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên thận trọng trong việc đầu tư, buôn bán. Vì bạn không may mắn nền làm việc gì cũng không được thuận lợi. Tệ nhất là bị tiểu nhân cản đường, không thể tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Về chuyện tình cảm, bạn cũng cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của hai người.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Tuất

Tuất được quý nhân hỗ trợ trong công việc nên làm gì cũng mang lại nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Vận tiền tài của bạn có nhiều biến chuyển tốt, tiền bạc cứ tha hồ tiêu không lo túng thiếu phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của tuổi Hợi được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp siêng năng nên được nhiều người yêu mến. Công việc của bạn ổn định, nhưng chuyện tình cảm lại không như ý, bị người khác lừa gạt mất tình mất tiền. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều buồn vui bất chợt trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm