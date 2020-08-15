4 con giáp có ít tháng gặp họa nhất trong năm 2020, được Thần Phật ưu ái cho cuộc sống bình yên

Tâm linh - Tử vi 15/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thần Phật chiếu mệnh nên ít có tháng gặp họa trong năm 2020, hầu hết đều có cuộc sống bình yên, vượng tài vượng lộc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, vận mệnh của Mùi gặp nhiều chuyện vui, không gặp nhiều vấn đề rắc rối. Trong năm 2020, bạn là con giáp gặp ít họa nhất vì được Thần Phật ưu ái cho cuộc sống bình yên. Bạn làm gì cũng được quý nhân đứng sau nâng đỡ, hỗ trợ nhiệt tình nên ít khi xảy ra sai sót.

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Mùi may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi làm việc gì cũng may mắn hết phần thiên hạ. Trong 12 con giáp, bạn là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ mới trong công ty. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để tiến thân, xây dựng chức vụ mà mình mong muốn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất không bị bất cứ kẻ xấu nào cản đường thăng tiến trong năm nay. Vì bạn là con cưng của Thần Tài, đi đâu cũng có tiền đổ đầy túi, hào quang sáng chói không ai dám giỡn mặt.

Tiếng tăm của bạn đồn xa khắp nơi giúp vận trình ngày càng hanh thông, thuận lợi. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều cơ hội thoát ế, có mối quan hệ tốt, cả hai sẽ đi với nhau lâu dài.

Tuổi Hợi

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Hợi nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Ai gặp họa chứ bạn vẫn hiên ngang sống tốt, vận may ngập trời. Trong năm, cuộc sống của bạn ít gặp biến cố nhất. Những người tuổi Hợi làm một hưởng mười, tiền đổ về đầy két sắt khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều lời tỏ tình, theo đuổi. Có thể nói Hợi tình tiền song hành, không ai theo kịp.

Tuổi Tý

Tý khá nhiệt tình, giúp đỡ mọi người trong công việc nên vận trình hanh thông, thuận lợi. Bạn muốn gì được nấy trong thời điểm này. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng tiềm ẩn.

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Tý có tài được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, Tý có đất dụng võ, tha hồ thể hiện khả năng của mình mà không sợ ai cản đường. Bạn có bản lĩnh đánh bay những kẻ nói xấu, hãm hại mình trước đây. Thậm chí bạn còn có thể biến thù thành bạn, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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