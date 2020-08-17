Tháng cô hồn ăn gì cũng được nhưng nhất định phải kiêng những món này để vận khí xung thiên, tài lộc nở hoa

Dưới đây là những món ăn kiêng kỵ trong tháng cô hồn , bạn nên chú ý.

Theo quan niệm dân gian, cháo trắng để cúng cô hồn . Nếu ăn cháo trắng có nghĩa bạn đang giành phần ăn của chúng sinh nên sẽ rước vận xui vào người. Thế nên kiêng ăn món này để vận trình được suôn sẻ hơn, ít rước chuyện buồn, xui xẻo về cho mình. Đồng thời cũng giúp gia đình vượng sắc, tiền bạc ổn định, không thất thoát nhiều trong thời điểm này.

Không nên ăn những món này trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm dân gian cho rằng đây là những món kiêng kỵ trong tháng cô hồn, nếu không sẽ mang lại điều xui xẻo. Gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Thành viên trong gia đình cũng gặp trục trặc tình cảm, cuộc sống riêng tư bị đảo lộn. Thế nên ăn gì cũng được nhưng tuyệt đối phải kiêng cử những món này để gia đạo được bình yên.

Đồ cúng cô hồn

Những món đồ cúng cô hồn như cháo trắng, gạo, muối, củ, quả, bỏng mặn, bỏng ngọt và vàng mã… Tuyệt đối bạn đừng mang vào nhà mà hãy bỏ vào túi nilong cột lại gọn gàng rồi vứt đi.

Không nên ăn đồ cúng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Vì những thứ này đã cúng chúng sinh nên không thể để người trần ăn được. Theo quan niệm dân gian, những món đồ cúng cô hồn thường mang lại điềm xấu, xui xẻo. Tốt nhất là nên vứt đi để gia đạo được bình yên.

Cam, chuối, lê, sầu riêng

Trong tháng 7, những món ăn phải kiêng cử còn có những loại trái cây như cam, chuối, lê, sầu riêng… Vì những loại trái cây này có ý nghĩa cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối và cô đơn. Bạn sẽ rước thêm nhiều chuyện buồn phiền về cho bản thân.

Bên cạnh đó trong tháng cô hồn, bạn nên ăn những món chay để tâm thanh tịnh, xua đuổi vận xấu. Đồng thời mang lại sự may mắn, bình an cho bản thân cũng như những thành viên trong gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm