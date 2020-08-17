Tháng cô hồn ăn gì cũng được nhưng nhất định phải kiêng những món này để vận khí xung thiên, tài lộc nở hoa

Tâm linh - Tử vi 17/08/2020 04:00

Theo quan niệm dân gian, trong tháng cô hồn có những điều nên kiêng cử để tránh xui xẻo đeo bám, vả lại còn chiêu tài chiêu lộc giúp vận khí xung thiên, cuộc sống nở hoa.

Dưới đây là những món ăn kiêng kỵ trong tháng cô hồn, bạn nên chú ý.

Cháo trắng

thang co hon 1
Nên kiêng ăn cháo trắng trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, cháo trắng để cúng cô hồn. Nếu ăn cháo trắng có nghĩa bạn đang giành phần ăn của chúng sinh nên sẽ rước vận xui vào người. Thế nên kiêng ăn món này để vận trình được suôn sẻ hơn, ít rước chuyện buồn, xui xẻo về cho mình. Đồng thời cũng giúp gia đình vượng sắc, tiền bạc ổn định, không thất thoát nhiều trong thời điểm này.

Mực, thịt chó, thịt vịt, cá mè, mắm tôm…

thang co hon 2
Không nên ăn những món này trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm dân gian cho rằng đây là những món kiêng kỵ trong tháng cô hồn, nếu không sẽ mang lại điều xui xẻo. Gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Thành viên trong gia đình cũng gặp trục trặc tình cảm, cuộc sống riêng tư bị đảo lộn. Thế nên ăn gì cũng được nhưng tuyệt đối phải kiêng cử những món này để gia đạo được bình yên.

Đồ cúng cô hồn

Những món đồ cúng cô hồn như cháo trắng, gạo, muối, củ, quả, bỏng mặn, bỏng ngọt và vàng mã… Tuyệt đối bạn đừng mang vào nhà mà hãy bỏ vào túi nilong cột lại gọn gàng rồi vứt đi.

thang co hon 3
Không nên ăn đồ cúng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Vì những thứ này đã cúng chúng sinh nên không thể để người trần ăn được. Theo quan niệm dân gian, những món đồ cúng cô hồn thường mang lại điềm xấu, xui xẻo. Tốt nhất là nên vứt đi để gia đạo được bình yên.

Cam, chuối, lê, sầu riêng

Trong tháng 7, những món ăn phải kiêng cử còn có những loại trái cây như cam, chuối, lê, sầu riêng… Vì những loại trái cây này có ý nghĩa cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối và cô đơn. Bạn sẽ rước thêm nhiều chuyện buồn phiền về cho bản thân.

Bên cạnh đó trong tháng cô hồn, bạn nên ăn những món chay để tâm thanh tịnh, xua đuổi vận xấu. Đồng thời mang lại sự may mắn, bình an cho bản thân cũng như những thành viên trong gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm báo phá tài, tuổi Tỵ tiền chất đầy nhà

Tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm báo phá tài, tuổi Tỵ tiền chất đầy nhà

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 16/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Dần có điềm báo phá tài, tiền bạc thất thoát nhiều. Tuổi Tỵ có vận tiền tài ổn định, chất đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   cúng cô hồn kiêng kỵ tháng cô hồn món ăn kiêng kỵ trong tháng cô hồn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 45 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 34 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng