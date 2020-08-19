Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão công việc ngập đầu, tuổi Mùi tài chính dồi dào

Tâm linh - Tử vi 19/08/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Mão công việc ngập đầu, áp lực bủa vây, tuổi Mùi tài chính dồi dào tiền tiêu không hết.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bạn lường trước được vận trình của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý không may mắn trong công việc, làm gì cũng bị hãm hại, nói xấu sau lưng. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, mất điểm trong mắt cấp trên. Những việc bạn làm đều không mang lại bất cứ thành tựu nào khiến mọi người kính nể.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu nam ngay 20/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Sửu tiền tài dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của Sửu dồi dào, đầu tư đến đâu trúng đậm đến đó. Trong ngày, bạn không lo túng thiếu vì tiền cứ hết rồi lại đầy, tha hồ mua sắm không lo nghĩ. Số dư trong tài khoản của bạn cứ tăng lên vùn vụt. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Dần

Dần nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ hơn để có sức khỏe. Bạn đừng làm việc quá sức hoặc ôm việc vào người kẻo ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Làm gì cũng nên biết lên kế hoạch, sắp xếp để bản thân cảm thấy thoải mái, không bị áp lực công việc đè nặng.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Mão

Mão gặp nhiều áp lực trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn không được công nhận, cấp trên cũng không có nhiều ấn tượng về bạn. Thậm chí còn giao rất nhiều việc khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không có nhiều cơ hội gặp gỡ mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu nam ngay 20/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Thìn giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp giỏi giang, bản lĩnh nên được nhiều người mến mộ. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng của mình. Vì vậy hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thể hiện bản thân làm thay đổi những định kiến của mọi người về bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Tỵ gặp khá nhiều rắc rối, khó khăn. Những việc bạn làm đều không được cấp trên công nhận. Tài chính của bạn trong thời điểm này cũng không ổn định, tiền bạc không như bản thân mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nên vận trình vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ kiếm tiền đỉnh nhưng vẫn biết cách tiêu tiền hợp lý nên giàu có, vượng sắc ngoài mong đợi. Túi bạn lúc nào cũng đầy tiền, không lo thiếu hụt. Thậm chí còn dư dả đầu tư vào bất động sản, làm ăn kinh doanh kiếm lời. Nói chung vận trình của bạn vô cùng suôn sẻ, muốn gì được nấy, không sợ tiểu nhân cản đường thăng tiến.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu nam ngay 20/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Mùi tài chính vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có tài chính vượt quá sự mong muốn của bản thân. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều nguồn lợi, tiền bạc cứ đổ về ầm ầm. Trong chuyện tình cảm, Mùi tìm được người hiểu ý mình nên tinh thần vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Nói chung vận trình của bạn thuận lợi, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Thân

Năng lực của Thân được công nhận, tiền bạc cứ đổ về liên tục. Vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, không còn bị tiểu nhân hãm hại, chơi xấu. Đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Hãy nắm bắt cơ hội tốt để có mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên bình tĩnh khi đứng trước mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhất là trong công việc, bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói. Đừng nói chuyện quá thẳng thắn khiến vận trình của bạn gặp nhiều chuyện buồn, tiền bạc cũng không ổn định.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu nam ngay 20/8/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Tuất công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc, chuyện tình cảm của bạn diễn ra suôn sẻ. Tuất làm việc được nhiều người công nhận, khả năng vượt trội giúp bạn chiếm được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên. Tình hình tài chính của bạn vượng sắc, tha hồ tiêu tiền, không còn phải lo lắng vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Năm ngày 20/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên thả lỏng, thư giãn trong thời điểm này để công việc được diễn ra thuận lợi, đúng như bản thân mong muốn. Chuyện tình cảm của bạn không được vượng sắc, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn không dứt trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mùng 1 đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa để cả tháng cô hồn tiền đổ về như suối, xua tan vận đen

Mùng 1 đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa để cả tháng cô hồn tiền đổ về như suối, xua tan vận đen

Muốn gia đạo vượng sắc, bạn nên đặt những thứ này lên bàn thờ Thần Tài, ông Địa đúng vào mùng 1 tháng cô hồn để cả tháng tiền bạc đổ về như suối.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 47 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 36 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng