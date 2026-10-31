Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc

Tâm sự gia đình 31/10/2026 22:00

Ngày đầu tiên có camera quan sát phòng ngủ của con gái, tôi mới chứng kiến toàn bộ sự thật. Khi con gái tôi đi ngủ, giường của con hoàn toàn rộng rãi không có gì. Khi con ngủ được một lúc thì từ cửa phòng có một bóng người tiến vào. Tôi hoảng hốt khi đó chính là mẹ chồng của tôi.

Vợ chồng tôi có một cô con gái 8 tuổi. Tôi và chồng thống nhất chỉ sinh một con để dồn hết điều kiện nuôi con tốt nhất có thể. Từ nhỏ, tôi đã dạy con sống tự lập. Khi con đi học nhà trẻ thì tôi cho con ra ngủ riêng.

Bỗng một ngày sáng ra tôi nghe con gái nói: “Mẹ ơi tối con ngủ giường chật quá, con thấy khó chịu lắm”.

Tôi nghe con nói thì nói đùa với con: “Cái giường 2 mét một mình con nằm mà còn bảo chật sao? Hay con không chịu dọn giường trước khi đi ngủ, gấu bông truyện tranh đầy ra đó thì lấy chỗ đâu con nằm thoải mái?”.

Tôi chỉ nghĩ chắc tối con lười dọn giường nên sáng ra mới than với tôi như thế. Nhưng chuyện này lặp lại nhiều lần, con gái thường than với tôi khó ngủ vì giường chật. Thấy tình hình càng tệ, tôi khó hiểu nên quyết định lắp camera trong phòng ngủ của con để xem thế nào.

Ngày đầu tiên có camera quan sát phòng ngủ của con gái, tôi mới chứng kiến toàn bộ sự thật. Khi con gái tôi đi ngủ, giường của con hoàn toàn rộng rãi không có gì. Khi con ngủ được một lúc thì từ cửa phòng có một bóng người tiến vào. Tôi hoảng hốt khi đó chính là mẹ chồng của tôi.

Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng đi đến giường con gái tôi rồi kéo chăn ra, nằm xuống cạnh con gái tôi rồi bắt đầu ngủ như chẳng có chuyện gì. Bà hoàn toàn không phát hiện mình đã đi nhầm phòng. Thấy hình ảnh đó, tôi thương mẹ chồng lắm.

Mẹ chồng tôi góa bụa khi chồng tôi mới 7 tuổi. Bà không đi bước nào nữa, một mình làm lụng vất vả nuôi con trai học bác sĩ. Ai trong xóm cũng khen bà giỏi khi nuôi con thành tài. Chồng tôi kể ngày trước bà ăn uống kham khổ, làm việc cơ cực mà chẳng nói với anh lời nào. Lần nào anh về thăm nhà, bà cũng làm thịt cá cho con ăn. Nhưng khi con trai đi rồi thì bà lại chỉ ăn rau củ qua ngày.

Có lẽ vì những năm tháng còn khỏe mạnh bà sống cơ cực quá nên giờ về già mới bị chứng suy giảm trí nhớ của người già. Có lúc bà đi lạc đường, ngồi lì ở công viên khóc như đứa trẻ. Có khi đang ăn cơm thì bà bỗng ngớ người ra rồi chẳng nhận ra con cháu trước mặt. Chúng tôi lại không ngờ đến đêm khi mọi người ngủ bà thường đi lang thang trong nhà, rồi đi nhầm vào phòng của cháu gái.

Tôi liền nói với chồng nghĩ cách để tối đến quan tâm đến mẹ chồng nhiều hơn, để bà không đi trong nhà nhiều nữa. Vì nếu không cẩn thận, nếu xui rủi, bà có chuyện gì giữa đêm mà chúng tôi không biết thì phải làm sao?

Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Chồng đưa 300k đòi ăn tiệc hoành tráng, tôi thong dong bưng mâm đồ ăn ra khiến cả đám bạn nhậu ngã ngửa

Lúc đó, vì nghĩ chồng buồn chán, tôi cũng tôn trọng chồng nên làm cơm đãi bạn bè của anh. Nhưng những bữa chồng ăn nhậu của anh lại ngày một nhiều khiến tôi khó chịu bất lực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc

Đêm nào ngủ một mình con cũng than chật giường, check camera đêm mẹ rụng rời bật khóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Sếp ép lấy con gái ông, tôi bèn dắt vợ đến gặp khiến ai nấy rụng rời

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Sao quốc tế 7 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Vì sao người xưa coi trọng những quy tắc ứng xử?

Vì sao người xưa coi trọng những quy tắc ứng xử?

Xã hội 10 giờ 14 phút trước
Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Dinh dưỡng 11 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Đời sống 13 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 31/10/2026, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 31/10/2026, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi Chủ Nhật 1/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/10/2026, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền, giàu sang bất tận

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/10/2026, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền, giàu sang bất tận

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/11/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, vượt qua gian khổ, HÁI ĐƯỢC LỘC VÀNG, có lộc cực to, công danh mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Vợ bị họ hàng dè bỉu đủ điều ngày tân gia, chồng xuất hiện buông nhẹ một câu khiến cả họ cứng họng

Vội vã ly hôn vợ vì bồ mang thai con trai, vừa xong thủ tục tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Vội vã ly hôn vợ vì bồ mang thai con trai, vừa xong thủ tục tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Bức màn tăm tối phía sau lớp vàng cưới dát kín người và cú tông cửa tháo chạy đêm tân hôn

Bức màn tăm tối phía sau lớp vàng cưới dát kín người và cú tông cửa tháo chạy đêm tân hôn

Về ra mắt gặp ngay tình cũ của bạn trai xắn tay múa chảo thể hiện, tôi thong dong ngồi uống trà vẫn làm cả nhà ngã ngửa nể phục

Về ra mắt gặp ngay tình cũ của bạn trai xắn tay múa chảo thể hiện, tôi thong dong ngồi uống trà vẫn làm cả nhà ngã ngửa nể phục

Lôi chiếc túi nilon đen cũ rách bị chuột gặm ở đáy tủ ra xem, tôi bàng hoàng gục ngã trước thứ bên trong

Lôi chiếc túi nilon đen cũ rách bị chuột gặm ở đáy tủ ra xem, tôi bàng hoàng gục ngã trước thứ bên trong

Sau 5 năm chồng mất bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi, lột trần nguồn cơn tôi gục ngã

Sau 5 năm chồng mất bỗng nhận được 1 tỷ do chính anh gửi, lột trần nguồn cơn tôi gục ngã