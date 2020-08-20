Trong tháng 7 Âm lịch: 3 con giáp hung tinh theo sát, 2 con giáp vượt nạn 'cô hồn', trúng lộc cực khủng

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 09:34

Dưới đây là những con giáp trong tháng cô hồn, người gặp xui xẻo đủ đường, người vượt nạn thành công, trúng lộc khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

3 con giáp hung tinh theo sát

Tuổi Dậu

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Dậu là con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu thuộc con giáp xui xẻo, hung tinh đeo bám trong tháng cô hồn. Bạn làm gì cũng để lại hậu quả lớn, không được công nhận. Nhất là những dự án bản thân ấp ủ bao lâu nay cũng không như ý, nên thận trọng tiền bạc, đừng tin tưởng người khác quá mức.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp trong tháng cô hồn gánh chịu nhiều điềm xấu nhất. Trong công việc, bạn không được cấp trên trọng dụng. Không những vậy còn bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu khiến bạn mất hết điểm trong mắt mọi người. Chuyện tình cảm cũng không như ý, không tìm được người hiểu mình.

Tuổi Mão

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Mão vướng vận đen đủi không dứt - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp đen đủi, tiền tình đều tiêu tan trong thời điểm này. Mão độc thân không tìm được duyên lành như ý. Mão có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên tranh cãi, mâu thuẫn vô cùng gay gắt, có thể sẽ đường ai nấy đi.

2 con giáp vượt nạn, trúng lộc

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn gánh lộc lớn trời ban. Ai xui mặc ai, bạn vẫn ngẩng cao đầu vượt nạn vô cùng thành công, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Thời điểm này, bạn có thể chứng minh khả năng của bản thân mà không sợ tiểu nhân hay ai cản đường.

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Mùi là con giáp may mắn trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Con đường của bạn đi đều trải hoa hồng, không có bất cứ biến cố gì xảy ra. May mắn luôn mỉm cười giúp vận trình của bạn suôn sẻ, muốn gì được nấy, tình tiền không thiếu trong tháng cô hồn với nhiều trở ngại này.

Tuổi Thân

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Thân nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Sự sáng tạo, trí tuệ vượt quá mức khiến cấp trên có cái nhìn khác hơn về bạn. Tuy nhiên cũng đừng kiêu ngạo, hãy biết khiêm tốn để tài lộc vẫn ở bên mình, không bay đi mất. Trong thời điểm này, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hết mọi may mắn của thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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