3 con giáp hỷ sự nhân đôi, xui giảm phúc tăng, tài chính lên ầm ầm từ ngày 22/8 – 23/8

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất không còn nhiều áp lực trong chuyện tiền bạc, công việc. Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hỷ sự nhân đôi, vận xui đều thuyên giảm, lộc phúc tăng đều đều. Nhất là về vấn đề tài chính, tiền đổ về ầm ầm giúp vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Tâm trạng của bạn không còn buồn phiền, mệt mỏi như trước đây. Tuổi Tuất tha hồ tiêu tiền, đi du lịch đó đây trong khoảng thời gian này. Bạn không còn bất cứ điều gì vướng bận. Vì chuyện gia đình cũng đã có hướng giải quyết, không còn nhiều xích mích. Đặc biệt bạn được Thần may mắn chiếu cố nên làm chuyện gì cũng hanh thông ngoài mong đợi.

Theo tử vi mới nhất, Thìn nên chú trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này. Bạn làm gì cũng thuận lợi, giỏi giang hơn người nhưng vì tính cách khoe khoang mà bị ghét. Thế nên làm gì cũng được, tuyệt đối đừng đắc tội với những người làm chức lớn hơn mình hoặc khiến đồng nghiệp phải xa lánh bạn.

Thìn hốt hết tiền bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp may mắn, hốt hết vàng bạc của thiên hạ. Bạn không còn lo tiểu nhân cản đường, vận trình lúc nào cũng xung thiên, thuận lợi hơn những gì bản thân mong đợi. Hãy mở lòng trong thời điểm này để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Mão

Mão vốn là con giáp thông minh, được Thần Tài che chở nên tiền bạc không lo thiếu hụt trong thời điểm này. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên công việc, hỷ sự nhân đôi, tài chính tăng lên đều đều không ngừng nghỉ. Trước đây, bạn gặp khá nhiều trục trặc về công việc nhưng bây giờ đã giải quyết êm đẹp. Vì vậy tâm trạng của bạn vô cùng vui vẻ, phấn chấn.

Mão không sợ ai cản đường thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có thể xây dựng dự án riêng cho mình mà không còn sợ ai cản đường. Nhờ tính cần cù, chăm chỉ, Mão sẽ có cơ hội tỏa sáng, được cấp trên công nhận. Chuyện tình cảm cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm