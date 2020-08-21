Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tiền bạc xung thiên, tuổi Mùi duyên lành như ý

Tâm linh - Tử vi 21/08/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Thìn tiền bạc xung thiên, tài lộc vượng sắc. Tuổi Mùi duyên lành như ý, đào hoa rực rỡ.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh vượt qua mọi trở ngại, lường trước được những khó khăn đến với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Tý

Tý không nhận được nhiều lời khen, công sức đổ sông đổ biển. Những khó khăn liên tục ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Không những vậy, chuyện buồn về gia đình còn lần lượt kéo đến khiến tinh thần bạn lao đao, xuống dốc trầm trọng.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu bay ngay 22/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Sửu công danh tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có đường công danh tốt, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bạn được cấp trên khen thưởng nóng vì đạt được thành tựu lớn, làm công ty nở mày nở mặt. Bản mệnh có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình, không sợ ai cản đường thăng tiến.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Dần

Dần gặp nhiều chuyện buồn phiền khiến vận trình của bạn lao đao. Bạn bị người khác nói xấu sau lưng, cấp trên cũng khiển trách bạn vì thiếu chuyên môn. Điều này khiến tâm trạng của bạn lao đao, mệt mỏi suốt một ngày dài. Trong ngày, nếu gặp chuyện khó khăn, bạn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ đừng vội vàng làm hỏng việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Mão

Sức khỏe của Mão sa sút, đau đầu vì công việc áp lực bủa vây. Bạn ôm đồm việc của người khác nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Điều này khiến cơ thể của bạn mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ vì stress. Lời khuyên cho Mão là nên có kế hoạch làm việc khoa học, đặc biệt là đừng chen vào chuyện của thiên hạ.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu bay ngay 22/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Thìn vận trình xung thiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có vận trình xung thiên, tiền bạc như nước lũ ùa về cùng lúc khiến bạn không kịp trở tay. Ngày cuối tuần, bạn tha hồ mua sắm, kiếm tiền tỷ mà không còn phải sợ túng thiếu. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui, vận đào hoa chói sáng.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ gặp nhiều chuyện buồn kéo đến cùng lúc khiến bạn mệt mỏi. Bạn đừng cho ai vay mượn tiền bạc trong thời điểm này vì có thể sẽ tiền mất tật mang. Vận trình trong ngày của bạn khá u ám, làm việc gì cũng không mang lại thành tựu như bản thân mong muốn. Nhất là bị cấp trên khiển trách, giảm lương.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Ngọ

Bạn nên chuẩn bị tinh thần đón tin vui về tiền bạc lẫn tình duyên trong ngày cuối tuần. Những người làm công ăn lương nhận được quyết định lương thưởng chạm nóc. Người kinh doanh buôn bán tìm được nguồn khách hàng tiềm năng, hợp đồng béo bở đổ về liên tục.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu bay ngay 22/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Mùi vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình duyên của bạn vô cùng vượng sắc. Mùi đi đến đâu là nhận được lời tỏ tình, tán tỉnh đến đó. Người độc thân thoát ế, tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Bên cạnh đó cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Thân

Được quý nhân soi đường dẫn lối, Thân tha hồ kiếm tiền trong ngày cuối tuần. Những dự án riêng của bạn được công nhận, tình tiền đổ về tiêu xài không hết. Hãy lợi dụng cơ hội này để kiếm về cho mình nguồn lợi khủng, để dành tiêu dần không sợ thiếu hụt.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu có chuyện tình không như ý. Trong công việc, bạn không nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Đồng nghiệp cũng xảy ra nhiều hiềm khích, xích mích với bạn nên không giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Điều này khiến tâm trạng của bạn xuống dốc thảm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu bay ngay 22/8/2020 cua 12 con giap 54
Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Tuất tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất khá ổn định, tiền bạc dư dả đủ tiêu không sợ tiểu nhân cản đường. Nên nắm bắt cơ hội tốt này để tiến lên vị trí mà mình mong muốn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng sẽ gặp nhiều chuyện vui, người độc thân thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 22/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi có chuyện tình cảm không như mong đợi. Mối quan hệ của bạn có dấu hiệu rạn nứt. Người kia không có nhiều thời gian dành cho bạn. Có thể giữa cả hai sẽ có kẻ thứ ba chen vào khiến vận trình lao đao, không yên, tinh thần sức khỏe giảm sút.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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