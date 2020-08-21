4 con giáp lên 3 ĐỈNH trong 5 ngày tới: Tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa đỉnh điểm, sự nghiệp phất lên đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 21/08/2020 09:55

Dưới đây là những con giáp may mắn lên 3 đỉnh trong 5 ngày tới, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều vượt lên vị trí cao chót vót khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tuất

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Tuất là con giáp may mắn công danh chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất có công danh chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa, tiền bạc cũng cao ngất. Trong 5 ngày tới, chất lượng cuộc sống của bạn tăng lên mức cao nhất. Trong công việc, bạn được quý nhân soi đường dẫn lối, cơ hội kiếm tiền tỷ đổ về. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu hạnh phúc thăng hoa.

Tuổi Hợi

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Hợi may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Bạn là người chăm chỉ, cống hiến hết mình cho công việc. Nhờ vậy mà những công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, không còn đáng lo như trước đây. Thời điểm này, cấp trên công nhận tài năng của bạn nên vận trình vô cùng thuận lợi. Thu nhập của bạn tăng lên mức cao nhất, tình duyên cũng thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giỏi giang, bản lĩnh tìm được con đường riêng cho mình. Bạn bắt tay vào làm việc gì là thành công viên mãn, không sợ tiểu nhân hãm hại. Đây là giai đoạn vàng, bạn nên đầu tư làm ăn để hốt về khối tài sản khủng để dành tiêu cả đời.

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Dậu giỏi giang xuất chúng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều chuyện vui. Người độc thân không còn kén chọn nên tìm được người mình yêu thích. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tinh thần khá vui vẻ.

Tuổi Mùi

Mùi được cấp trên cộng điểm, gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Thời điểm này, bạn không chỉ thăng chức tăng lương mà tình duyên cũng vượng phát rực rỡ. Những người tuổi Mùi bản lĩnh, bỏ xa đối thủ của mình. Một mình bạn có thể giải quyết hết mọi việc xui xẻo, khó khăn mà không cần ai giúp đỡ.

Lời khuyên cho bạn trong 5 ngày tới nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn. Đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến vận tiền tài, tình duyên đang thuận lợi của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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