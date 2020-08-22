5 con giáp ở hiền gặp lành nên được chấm số đỏ, nằm trên mỏ vàng mà hưởng phúc vào đầu tháng 9

Tâm linh - Tử vi 22/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp lương thiện, ở hiền gặp lành nên được chấm số đỏ, tiền bạc tình duyên đỏ rực như son, nằm trên mỏ vàng tha hồ hưởng vào đầu tháng 9.

Tuổi Mùi

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Mùi là con giáp may mắn kiếm tiền tỷ trong đầu tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có vận may tiền tỷ đeo bám trong đầu tháng 9. Bạn là con giáp may mắn được Thần Tài ghi vào sổ đỏ, tiền bạc không thiếu. Nhờ vào năng lực, bạn sẽ vượt trở ngại thành công, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Tuy nhiên Mùi đừng quá kiêu ngạo, nên khiêm tốn để vận trình được suôn sẻ, nhiều người yêu mến hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần nằm trên mỏ vàng, hưởng phúc lộc trời ban trong thời điểm này. Dần có cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân. Cấp trên bắt đầu công nhận khả năng của bạn nên vận trình thăng tiến không ngừng.

Về chuyện tình cảm, Dần có nhiều cơ hội thoát ế, tìm được duyên lành như bản thân mong đợi. Những khúc mắc, khó khăn trước đây của bạn đã được hóa giải, vận trình cứ thế đi lên từng bước chạm đỉnh.

Tuổi Dậu

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Dần tiền bạc phủ phê tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp may mắn, tiền bạc phủ phê trong đầu tháng 9. Bỏ qua tháng 8 với nhiều xui xẻo, khó khăn, bạn bắt đầu lao vào thời điểm vượng sắc, tiền bạc vươn lên chạm đỉnh. Bạn được Thần Phật soi đường dẫn lối nên tiền bạc hanh thông, tình duyên rực rỡ. Hãy nắm chắc cơ hội này để thoát khỏi sự nghèo khổ, vận tình tiền nở hoa.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình nên ai nhờ gì cũng giúp đỡ. Có vậy khi gặp khó khăn, bạn mới vượt qua nhẹ nhàng vì luôn có đồng nghiệp hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không mấy khởi sắc trong thời điểm này. Hợi nên tập trung cho công việc của mình tốt hơn.

Tuổi Mão

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Mão làm một tiêu mười, tha hồ tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Mão không còn lo lắng về chuyện tiền bạc. Vì thời điểm này bạn làm một tiêu mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang như bản thân mong ước. Bạn được cấp trên trọng dụng nên cơ hội thăng tiến đổ về ầm ầm. Tiền bạc của bạn chất thành núi, nằm không cũng hưởng lộc lớn, không cần làm việc vất vả. Hãy tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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