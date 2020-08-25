Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý mở cửa đón tiền, tuổi Mùi phải vay nợ nóng

Tâm linh - Tử vi 25/08/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Tý mở cửa đón lộc khủng trời ban. Tuổi Mùi phải vay nóng để trang trải cuộc sống.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình như thế nào để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý tiền bạc chạm đỉnh, công việc thuận lợi như bản thân mong muốn. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên trọng dụng. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, người độc thân thoát ế.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu tu ngay 26/8/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Sửu đừng tranh cãi với ai - Ảnh minh họa: Internet

Sửu chú ý lời ăn tiếng nói, đừng tranh cãi với bất cứ ai trong ngày. Bạn nên làm tốt công việc của mình, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ mà ảnh hưởng đến danh dự của mình. Bên cạnh đó, hãy chú trọng đến cách hành xử, đừng để ai xa lánh, không dám đến gần.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Dần

Dần có cơ hội thăng tiến ầm ầm. Nhờ đầu óc nhanh nhẹn, thông minh nên vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Trong chuyện tình cảm cũng nhận được nhiều tin vui, vượng sắc hơn bản thân mong đợi bấy lâu nay.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Mão

Mão nên chú trọng sức khỏe trong ngày để không ảnh hưởng đến công việc. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đừng ôm đồm việc của thiên hạ vào người mà mệt mỏi suốt một ngày. Bạn chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, đừng lo chuyện bao đồng mà hại thân.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu tu ngay 26/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Thìn đối mặt nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn đối mặt nhiều thử thách lớn trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Bạn bị nói xấu sau lưng, tiền bạc không ổn định trong thời điểm này. Bạn làm gì cũng không nhận được nhiều lời khen, thậm chí những công sức còn đổ sông đổ bể.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ mất tiền, mất tình trong ngày thứ Tư. Công việc của bạn trì trệ, không đúng tiến độ nên bị cấp trên khiển trách. Chuyện tình cảm của bạn cũng không nhận được nhiều tiến triển. Người độc thân vẫn không tìm được người như ý. Người có gia đình, người yêu thường xuyên bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ không nên vay mượn trong thời điểm này. Vì có thể bạn sẽ đánh mất danh dự, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của bản thân. Cấp trên cũng sẽ không đánh giá cao về năng lực của bạn. Hãy cư xử đúng chừng mực, đừng để ai xa lánh, xem thường trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu tu ngay 26/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi phải vay mượn khắp nơi vì tiền bạc thiếu hụt, không đủ tiêu. Mùi làm công ăn lương bị đồng nghiệp chơi xấu. Mùi làm ăn kinh doanh bị lừa gạt mất hết tiền, nên tránh đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn được nhiều người nể trọng vì có khả năng giải quyết nhiều vấn đề rắc rối xảy ra bất ngờ. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện hết khả năng của mình, hãy tận dụng để thăng tiến không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu tài giỏi nhưng đừng quá kiêu ngạo, hãy biết khiêm tốn để được yêu mến. Trong thời điểm này, bạn nên chú trọng đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm việc ăn uống điều độ để có sức khỏe đối mặt với nhiều thử thách đang đợi bạn trước mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu tu ngay 26/8/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Tuất công việc lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Tuất xảy ra nhiều chuyện buồn, tiền bạc cũng không như ý. Những chuyện rắc rối xảy ra liên tục khiến vận trình của bạn lao đao, mệt mỏi không yên. Hãy chú ý lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để không gánh nghiệp về cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 26/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Công việc quan trọng nhưng hãy về nhà ăn cơm, trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thư giãn, thoải mái tận hưởng cuộc sống, tha hồ tiêu tiền như bản thân mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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