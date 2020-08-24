3 con giáp nữ mặt hổ báo nhưng tâm lành nên được trời thương ban cho cuộc sống triệu phú trong nửa đầu tháng 9

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn ngoài mặt tuy dữ dằn nhưng tâm vô cùng lương thiện, không hại ai bao giờ. Bạn thường xuyên làm việc thiện, đi chùa tích không ít công đức nên được trời Phật thương ban cho lộc khủng. Không những vậy, bạn còn có cuộc sống bình yên, giàu có trong nửa đầu tháng 9. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận vạn sự như ý đến với mình.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp lương thiện. Tuy vẻ ngoài và cách hành xử có phần hổ báo, thẳng thắn nhưng bạn không để bụng chuyện xấu của người khác. Bạn không tìm cách hãm hại ai bao giờ và cũng không bao giờ thù lâu nhớ dai. Nhờ vậy bạn được Thần Phật thương ban cho cuộc sống giàu có, bình yên trong nửa đầu tháng 9.

Mão công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những dự án của bạn được thực hiện suôn sẻ, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Không những vậy, gia đạo của bạn còn bình yên, tiền bạc đủ đầy. Vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ những khó khăn cùng nhau nên hiểu và yêu thương nhau hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp nữ nói nhiều nhưng không để bụng. Những chuyện xấu của người khác bạn không mấy quan tâm, chỉ nói cho đã miệng rồi quên ngay. Bạn là con giáp hổ báo nhưng tâm lành, luôn đứng ra bảo vệ người mình yêu thương, không hãm hại ai bao giờ. Vì vậy nửa đầu tháng 9, ai gặp nạn mặc ai, bạn tha hồ tiêu tiền, đếm tiền trong thời điểm này.

Mùi mọi sự hanh thông trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng khá viên mãn. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu hạnh phúc bên nhau. Có nhiều thời gian hẹn hò hâm nóng tình cảm nên mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm