Những con giáp làm ơn mắc oán, nhiệt tình thái quá nên gánh nghiệp thay thiên hạ vào thứ Tư và thứ Năm tuần sau

Tâm linh - Tử vi 22/08/2020 13:13

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, làm ơn mắc oán vì nhiệt tình thái quá mà gánh nghiệp thay người khác khiến vận trình giảm sút trong thứ Tư và thứ Năm tuần sau.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi hiền lành luôn giúp đỡ người khác hết lòng. Tuy nhiên bạn lại không nhận được sự may mắn mà ngược lại còn gánh nghiệp thay thiên hạ. Những việc bạn ôm đồm đều mang lại kết quả xấu, thậm chí còn bị chỉ trích vì nhiệt tình thái quá.

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Mùi là con giáp xui xẻo trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách này khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, lận đận. Nhất là về mặt tiền bạc, bạn gánh nợ thay những người thân thiết. Điều này khiến bạn mệt mỏi, làm không đủ tiêu mà còn thất thoát nhiều. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú ý sức khỏe, đừng nhiệt tình quá mà gây hại cho bản thân.

Tuổi Mão

Mão là con giáp xui xẻo, giúp đỡ người khác nhưng lại rước họa cho bản thân. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Việc của người khác khiến bạn mệt mỏi, ăn ngủ không yên. Thậm chí còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến những dự án của bản thân đang phụ trách.

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Mão gánh đen đủi thay thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng có kẻ thứ ba chen vào, mối quan hệ có thể đường ai nấy đi không sớm thì muộn. Hãy dành thời gian cho mối quan hệ của mình nhiều hơn, đừng tự đánh mất hạnh phúc của mình.

Tuổi Ngọ

Ngọ dễ nảy sinh xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp trong thời điểm này. Bạn nhiệt tình thái quá, giúp đỡ người ta hết mực nhưng lại không được công nhận. Những việc bạn làm đều bị họ tẩy chay khiến vận trình vô cùng mệt mỏi. Lòng tin của bạn bị phá vỡ và tiền bạc cũng không ổn định trong thời điểm này.

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Ngọ xảy ra nhiều xích mích với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy không thấu hiểu nhau nên mối quan hệ dần lạnh nhạt. Nếu không biết cứu vãn, chắc chắn bạn sẽ đánh mất một nửa của mình. Thế nên hãy thay đổi tính cách của mình trong thời điểm này để vận trình ổn định hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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