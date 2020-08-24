3 con giáp được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên lộc lá, tình duyên đều nở hoa vào đúng 6 giờ sáng ngày 25/8

Tâm linh - Tử vi 24/08/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài lộc, tình duyên đều hanh thông, nở rộ như hoa mùa xuân vào đúng 6 giờ sáng ngày 25/8.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi được sao may mắn chiếu mệnh nên tình tiền đều dư dả. Bạn hiền lành, đối xử hòa nhã với mọi người nên được trời Phật thương ban cho lộc lớn. Vào đúng khung giờ vàng này, công danh sự nghiệp và tiền bạc của bạn sẽ được hóa giải vận xui đeo bám.

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Hợi là con giáp may mắn tiêu tiền thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Hợi chỉ cần ngồi không hưởng phúc, tha hồ tiêu tiền trong thời điểm này. Tuy nhiên bạn còn nhiều hiềm khích, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Hãy cùng nhau giải quyết chuyện này để không ảnh hưởng đến vận trình suôn sẻ của mình. Vả lại để khi khó khăn còn có người đứng ra giúp đỡ, không sợ ai cản đường, hãm hại.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài lộc, tình duyên đều nở hoa. Những người tuổi Dậu vận trình đều rực rỡ trong thời điểm này. Khó khăn đã qua đi, bạn bước sang giai đoạn tình tiền đều viên mãn, không sợ bất cứ ai cản đường.

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Dần may mắn được Thần Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong công việc, bạn được sự tín nhiệm của cấp trên, nhận được quyết định tăng lương thưởng. Công sức của bạn cuối cùng cũng đã được công nhận, đạt thành tựu như bản thân mong muốn. Tuy nhiên bạn cũng nên sống khiêm tốn, đừng tự cao, lên mặt với người khác kẻo đánh mất sự tín nhiệm và yêu mến của họ.

Tuổi Sửu

Sửu trải qua không ít thăng trầm, đúng vào 6 giờ sáng ngày 25/8, bạn sẽ thay vận đổi đời. Bạn nhận được thông báo bất ngờ từ cấp trên của mình. Điều này giúp vận trình của bạn thăng hoa, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Vận may mắn cứ ập đến liên tục khiến bạn không kịp trở tay. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần tốt để đối diện với những điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước.

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Sửu công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của Sửu dần tốt đẹp hơn. Bạn nên dành thời gian cho người kia của mình để cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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