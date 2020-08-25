3 con giáp bản lĩnh biến họa thành phúc, thoát nạn tích tắc trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 25/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp bản lĩnh có khả năng biến họa thành phúc, thoát nạn trong tích tắc khiến ai cũng ngưỡng mộ trong 3 ngày tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được Thần Phật soi đường dẫn lối nên biến họa thành phúc. Tiền bạc của bạn trong thời điểm này cũng khá ổn định, không thất thoát gì nhiều. Những kiếp nạn trước đây đã được hóa giải êm đẹp, không xảy ra bất cứ khó khăn, trở ngại gì. Bạn kinh doanh hồng phát, tiền đổ về như nước, tha hồ mua nhà sắm xe trong thời điểm này.

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Mão là con giáp bản lĩnh, tha hồ hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương nhận được quyết định tăng lương thưởng, tha hồ tận hưởng. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, hãy tận dụng để cải thiện vận trình của mình. Đồng thời cũng chứng tỏ cho kẻ thù thấy bạn không dễ bị hạ gục.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh sống đúng với bản chất nên được nhiều người thương. Bạn lâm vào tình cảnh khó khăn bao nhiêu cũng vượt qua nhanh chóng, không sợ ai cản đường. Bạn có thể một mình giải quyết những chuyện xui xẻo mà không sợ tiểu nhân hãm hại.

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Mùi chuyện tình cảm, công việc đều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng loại bỏ được kẻ thứ ba nên mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Bạn có đủ bản lĩnh để đánh bay những kẻ đang tìm cách chơi xấu mình trong thời điểm này. Vì vậy mà không ai dám xem thường bạn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giỏi giang, tiền bạc không thiếu trong thời điểm này. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ đầu tư bất động sản. Không những vậy còn được nhiều người yêu mến vì cách giao tiếp duyên dáng. Thế nên hãy biết tận dụng để có nhiều bước phát triển trong công việc.

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Thìn giỏi giang, đánh bay mọi tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Thìn độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu không có tiếng nói chung nên thường xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm. Lời khuyên cho Thìn hãy biết cân bằng cảm xúc, đừng vì chuyện tình cảm mà lơ là công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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