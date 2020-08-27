5 nét tướng quý hơn vàng mười giúp phụ nữ đi đến đâu là lộc tràn túi đến đó, 10 người gặp 9 người thương

Đây là nét tướng của phụ nữ giàu sang, có thể mang về nhiều lộc lá cho chồng con. Bạn là người phụ nữ giúp sức cho sự thành công của chồng, nuôi dạy con khéo léo. Người có nét tướng này khí huyết tốt, ít khi bệnh tật. Đàn ông có được người vợ kiểu này nên biết trân trọng cô ấy.

Theo nhân tướng học , phụ nữ có cằm tròn đầy đặn thường có số giàu sang. Bạn có tính tình hiền lành, không sân si nên thường được trời thương ban cho cuộc sống bình yên. Ai sở hữu chiếc cằm tròn đầy đặn sẽ có cuộc sống no đủ, tiền bạc lúc nào cũng đầy trong túi. Từ khi sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng, vận trình vô cùng êm ả.

Mu bàn chân dày và gót chân nhô ra

Tướng chân này của phụ nữ thể hiện cuộc sống ấm no - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tướng chân may mắn của phụ nữ. Phần mu bàn chân dày, gót chân nhô ra sau nhiều thể hiện sự ấm no, đủ đầy. Bên cạnh đó phần hõm của bàn chân mang ý nghĩa “kho chứa vàng” của phụ nữ. Kiểu người này cả đời không lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Khi hết tiền lại có lộc trời ban, không cần lao động vất vả cũng hốt vàng hốt bạc của thiên hạ.

Lông mày thanh thoát

Người phụ nữ có nét tướng này thường khá mạnh mẽ, không chịu thua bất cứ điều gì. Trong công việc bạn là người quyết đoán, được nhiều người tôn trọng. Trong chuyện tình cảm, bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, yêu được buông được và không bao giờ lụy tình.

Đây là nét tướng thể hiện người giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn có tố chất của một người thông minh, giỏi giang giúp ích cho sự nghiệp của chồng. Nhờ vậy mà bạn được yêu chiều hết mực, chồng không bao giờ bỏ rơi vợ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bắp chân to

Có nhiều người nghĩ bắp chân to là khuyết điểm khiến phụ nữ tự ti, xấu xí trong mắt đàn ông. Nhưng thực tế nét tướng này “hái ra tiền”. Bạn không chỉ là người kiếm tiền giỏi mà còn quán xuyến công việc nhà siêu đỉnh. Ai sở hữu nét tướng này là người vợ giỏi giang, người mẹ tốt dạy con khéo léo.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm