Từ đầu tháng 9 đến cuối năm, 3 con giáp này vận may tột đỉnh, ‘té’ trúng hố vàng chuyển mình hóa Rồng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, té trúng hố vàng chuyển mình hóa Rồng khiến ai cũng ganh tỵ từ đầu tháng 9 đến cuối năm tha hồ hưởng cuộc sống tỷ phú.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận vận may tột đỉnh, té trúng hố vàng hố bạc nên từ cá chép hóa Rồng. Trong công việc, bạn có thể tự mình giải quyết hết những vấn đề khó khăn. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên công danh sáng rực, tìm được hướng thích hợp. Vận trình của bạn có nhiều chuyển hướng rõ rệt, tiền bạc đổ về như nước.

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Mão là con giáp may mắn tình tiền nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn nở hoa rực rỡ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người, cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Người có gia đình, người yêu không còn bất đồng quan điểm, mối quan hệ thăng hoa tốt đẹp hơn vì có nhiều thời gian hẹn hò.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, vận khí xung thiên. Bạn từ cá chép hóa Rồng, vận tình tiền vượng sắc nở hoa rực rỡ. Thời điểm này bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc chạm đỉnh, cuộc sống ngày càng hạnh phúc, đủ tiền tiêu xài. Bạn nên tận dụng thời cơ này để đầu tư làm ăn từ nghề tay trái, chắc chắn Thần Tài sẽ độ giúp bạn có vận tiền bạc rực rỡ, thăng hoa.

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Mùi công việc, tình cảm thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn không nhận được nhiều cơ hội thoát ế. Vì mải mê công việc nên bạn dần đánh mất cơ hội yêu đương của mình. Thế nên người độc thân vẫn một mình, chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau, có nhiều chuyện buồn về tiền bạc.

Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh được liệt vào danh sách vàng của Thần Tài. Bạn muốn tiền có tiền trong thời điểm này, không sợ bị ai cản đường thăng tiến. Trong môi trường làm việc, bạn được yêu mến đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình nên khó khăn mấy cũng hóa giải được.

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Tý tìm được ý trung nhân, tình yêu thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tý độc thân tìm được ý trung nhân. Nam tuổi Tý đào hoa rực rỡ. Nữ tuổi Tý duyên dáng, thông minh nên được nhiều người thầm thương trộm nhớ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt, tuổi Thân dư dả sắm vàng

Tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt, tuổi Thân dư dả sắm vàng

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 28/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi tiền bạc thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Tuổi Thân dư dả sắm vàng chất đầy nhà.

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