Đáng chú ý, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào ở mức 127,3 triệu đồng và bán ra 133,3 triệu đồng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch mua - bán vàng nhẫn SJC lên kỷ lục với 6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vào sẽ lỗ ngay 6 triệu đồng, tương ứng lỗ gần 4,5% bất chấp vàng đứng yên.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 21/11, đà giảm của giá vàng vẫn chưa dừng lại. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet , theo dữ liệu từ Kitco, lúc 0h11 ngày 21/11, giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.537,4 USD/ounce (giá mua) và 3.539,4 USD/ounce (giá bán).

Trong phiên giao dịch, giá vàng biến động mạnh, với mức cao nhất ghi nhận 3.652 USD/ounce và thấp nhất 3.514 USD/ounce. Biên độ dao động lên tới 138 USD/ounce.

Giá vàng có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Kim loại quý đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng, với mức giảm khoảng 8%.

Các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế có dấu hiệu chậm lại nhưng lạm phát vẫn cao khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gặp khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ. Áp lực giá cả kéo dài tiếp tục hạn chế khả năng nới lỏng chính sách.

Giới đầu tư đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ được củng cố sau những phát biểu cứng rắn của một số quan chức Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson hôm 19/11 cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần tiếp tục tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao.

Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 là 93,9%. Khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm ở mức 6,1%.

Chỉ số USD duy trì quanh 103,9 điểm, gần vùng cao nhất kể từ tháng 4/2025. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 1,65 USD, tương đương 1,79%, xuống khoảng 90,33 USD/thùng. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12 giảm 1,62 USD, tương đương 1,95%, còn 81,59 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Dù giá vàng đang chịu sức ép trong ngắn hạn, Morgan Stanley vẫn xem kim loại quý là lựa chọn hàng đầu trong nhóm hàng hóa năm 2027. Ngân hàng này đánh giá nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF là những yếu tố hỗ trợ giá.

Theo nhận định của Amy Gower, chiến lược gia kim loại và khai khoáng của Morgan Stanley, giá vàng có thể trở lại trên 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn loại 1, 2, 5 chỉ ngày 20/11 đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán và giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên hôm qua.