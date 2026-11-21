Đúng 20h hôm nay, ngày 21/11/2026, tuổi Thân cần bình tĩnh lại để có nhìn thẳng vào thực tại trước mắt, không đưa ra những quyết định mù quáng và vội vã. Con giáp này cần biết rằng nhiều khi thực tế lại không trùng khớp với suy nghĩ của mình.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân tự tin thể hiện được những điểm mạnh của mình, gây ấn tượng với người khác giới. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều cơ hội làm quen với các đối tượng triển vọng, thậm chí nhanh chóng tìm ra người phù hợp.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/11/2026, nhờ ánh sáng của Thiên Ấn mà tuổi Tuất có cái nhìn thực tế hơn với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình, nhờ thế mà bạn đủ bình tĩnh để điều hướng, thay đổi mọi thứ cho phù hợp hơn với mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bạn đối phó với những tình huống khó khăn một cách bình tĩnh, linh hoạt khiến nhiều người kính nể. Thậm chí có người tuổi Tuất còn được khen thưởng, nhận được giải thưởng và tiền bạc, cuộc sống nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng về tài chính.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/11/2026, Chính Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, giúp công việc càng thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người đang đối mặt với các kỳ thi cử, ứng tuyển, bạn cũng có thể đạt được cái đích mà mình đặt ra. Hãy dành nhiều tâm huyết vào công việc mà mình đang làm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

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