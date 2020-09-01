Đúng 7 giờ sáng ngày mùng 2/9, 3 con giáp này có hỷ vận ghé thăm, nằm không cũng hái ra tiền

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Đúng vào 7 giờ sáng ngày mùng 2/9, bạn sẽ được nghỉ ngơi thảnh thơi, chuẩn bị tinh thần đón lộc ghé thăm. Bạn nhận được khá nhiều tin vui về đường tiền bạc, công việc thuận lợi hơn mong muốn.

Con đường tài chính của bạn nở hoa rực rỡ, thăng tiến ầm ầm không sợ tiểu nhân quấy phá. Bạn là con giáp bản lĩnh có thể đánh bay nhiều kẻ đâm lén sau lưng đang tìm cách hãm hại mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều thuận lợi, trục trặc khó khăn trước đây đã được hóa giải, thuận lợi tiến tới.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, nằm không cũng hái ra tiền. Trong thời điểm này, công việc của bạn nhận được nhiều tin vui lớn. Những dự án lớn bạn phụ trách đều mang lại thành tựu tốt, tiền bạc đổ về phủ phê tiêu không hết. Bên cạnh đó bạn có thể mở rộng chuyện làm ăn kinh doanh.

Mão hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn đầu tư hay kinh doanh lĩnh vực nào cũng thuận lợi hơn bản thân mong đợi. Tiểu nhân không còn tìm cách cản đường hay nói xấu sau lưng bạn. Vì vậy hãy giữ vững tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp sắp đến với mình.

Tuổi Tuất

Đường tình duyên của Tuất thuận lợi, thăng hoa. Công việc của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui bất chợt, tiền bạc chạm đỉnh, công danh nở hoa. Bạn có cơ hội tìm được đối tác làm ăn tốt, hợp tính hợp nết nên việc làm ăn cũng được tiến hành thuận lợi hơn.

Tuất tình tiền đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ. Hãy tập trung công việc, nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận được nhiều thành tựu đáng mong đợi.

Thời gian này bạn nên nghỉ ngơi, ở bên gia đình nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cho tinh thần của bạn phấn chấn, vui vẻ. Bên cạnh đó, chuyện buồn lúc trước đã không còn nữa, hãy tận hưởng giây phút đẹp đẽ, thoải mái này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm