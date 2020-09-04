Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý bị lừa gạt, tuổi Mão trở thành con nợ

Theo tử vi 12 con giáp, Tý bị lừa gạt tình cảm lẫn tiền bạc trong ngày thứ Bảy. Công việc của bạn gặp nhiều chuyện vui, cơ hội tiến lên vị trí mà bản thân mong muốn. Chuyện tình cảm của bạn cũng vượng sắc, có nhiều thời gian hẹn hò, yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của 12 con giáp có lúc này lúc khác giúp bản mệnh lường trước được mọi khó khăn hay thuận lợi trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

Theo tử vi mới nhất , Dần đánh mất bản lĩnh của mình nên bị cấp trên khiển trách, cơ hội tiến thân cũng không còn. Bạn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, không ai giúp đỡ khi gặp khó khăn. Thậm chí bạn còn cô đơn trong ngày, không có bạn bè người thân nào đáng tin tưởng để tâm sự.

Công việc của Sửu gặp nhiều chuyện vui, có được nhiều cơ hội thăng tiến. Những dự án bạn phụ trách đều mang lại kết quả tốt, thành tựu chất cao ngút trời. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không gặp chuyện vui, cả hai cãi nhau suốt ngày khiến tinh thần sa sút.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Mão

Mão trở thành con nợ, phải vay tiền khắp nơi để trang trải cuộc sống. Vì vậy tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, hiệu suất công việc giảm sút trầm trọng. Cấp trên đã mất hết ấn tượng tốt về bạn nên sẽ không còn bất cứ cơ hội tăng lương thưởng nào trong thời điểm này.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Thìn gánh nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thìn ngồi lê đôi mách nói xấu người khác nên gánh nghiệp về cho mình. Bạn lo chuyện bao đồng nên làm việc gì cũng không thành công, lơ là công việc. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Trong chuyện tình cảm cũng gặp nhiều chuyện buồn khiến tâm trạng của bạn xuống dốc, mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có chuyện tình cảm không như mong đợi. Những việc bạn làm đều không mang lại thành quả tốt nên không được cấp trên khen ngợi như trước đây. Đặc biệt, bạn còn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, vận trình vô cùng lao đao, mệt mỏi vì vướng nhiều chuyện thị phi.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ có công việc thuận lợi, vượng sắc hơn thời gian trước đây. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay ai cản đường. Một mình bạn có thể tiến lên vị trí cao nhất khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Tiếng nói của bạn trong thời điểm này cũng được công nhận, tài chính ổn định. Nói chung vận trình của bạn khá vượng.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Mùi bị cấp trên trách mắng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên tập trung hơn vào công việc, đừng lơ là kẻo bị cấp trên trách mắng, giảm lương thưởng. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều rắc rối. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ nhạt dần, có thể đường ai nấy đi trong một sớm một chiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn hốt hết vàng bạc của thiên hạ. Những việc bạn làm đều được công nhận, thành tựu đạt được vượt quá mức mong đợi. Tuy nhiên bạn nên sống khiêm tốn, đừng kiêu ngạo mà rước buồn phiền cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Dậu

Những người buôn bán kinh doanh nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở. Tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Mọi công sức của bạn đều được công nhận, tiền bạc đổ về đếm không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Tuất được trời thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuất lương thiện nên được trời thương ban cho nhiều của cải lớn. Trong ngày, bạn không còn đánh mất nhiều cơ hội tốt. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình có nhiều thời gian bên nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều chuyện buồn phiền, tiêu hao nhiều tiền bạc. Công việc của bạn không như ý muốn. Vì cho người khác vay mượn nên tiền của bạn không cánh mà bay. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ gặp nhiều chuyện trục trặc, cả hai cãi nhau không dứt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm