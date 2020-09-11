3 con giáp nữ không quá xinh đẹp nhưng là thỏi nam châm ‘hút người’ cực mạnh, đi đến đâu là nổi bần bật đến đó

Tâm linh - Tử vi 11/09/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp nữ tuy không xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước nhưng là thỏi nam châm “hút người” cực mạnh, đi đến đâu là nổi bật đến đó.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi không sắc nước hương trời nhưng là thỏi nam châm đi đến đâu là thu hút đến đó. Bạn không sở hữu gương mặt như tạc tượng nhưng vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt. Ở đâu bạn cũng tỏa sáng, nổi bần bật khiến nhiều người phải ngước mắt nhìn. 

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Mùi là con giáp nữ dịu dàng, duyên dáng - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự duyên dáng, cách nói chuyện dễ thương, bạn thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Khi khó khăn không sợ cô đơn vì có nhiều người đứng ra giúp sức nên vượt qua mọi rắc rối một cách dễ dàng hơn mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp lương thiện nên đi đâu cũng được yêu mến. Tuy không có ngoại hình ưa nhìn hay quá nổi bật nhưng bạn vẫn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Nhờ vào sự duyên dáng, ăn nói chừng mực, dễ nghe nên bạn có được nhiều sự yêu mến của đối phương.

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Thân bản lĩnh giỏi giang hơn cả đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân khá bản lĩnh, giỏi giang không kém gì đàn ông. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn nên cho nhiều cơ hội thăng tiến, thử thách bản thân. Hãy tận dụng điều này để đánh bại những kẻ xem thường hay chê bai mình.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp nữ giỏi giang nhất, làm gì cũng gặt hái được thành tựu lớn không thua gì đàn ông. Trong công việc, bạn có khả năng giải quyết công việc tốt nên được cấp trên trọng dụng. Vì vậy mà xung quanh bạn có khá nhiều người chơi xấu, hạ bệ. Họ không chấp nhận việc bạn được cấp trên ưu ái. Thế nên hãy thận trọng, đừng để ai hãm hại chơi xấu mình.

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Hợi thu hút người khác cực mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên cẩn thận khi đồng ý qua lại với ai đó. Vì có nhiều người đến với bạn chỉ để lợi dụng chứ không có ý tốt gì. Hãy tự bảo vệ mình trước những người ngọt ngào, dẻo miệng. Đừng yêu đương mù quáng mà đánh mất giá trị của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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