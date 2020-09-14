Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp đầu tuần khởi sắc, giữa tuần phát tài, cuối tuần đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14/09/2020 15:51

Số trời đã định, nhờ được thần tài nâng đỡ nên trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, lội ngược dòng ngoạn mục, muốn khổ cũng chẳng được.

Dù làm thuê hay làm chủ thì trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, càng về cuối tuần càng phú quý sang giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ. 

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Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, công thành danh toại chính là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là người thông minh, khôn khéo và không sợ khổ cực nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân và nỗ lực không ngừng thì con giáp giàu có này sẽ thăng tiến ầm ầm, tiền chất như núi.

Khổ tận cam lai, trong 7 ngày tới Tỵ sẽ được cát tinh soi chiếu làm một hưởng mười, tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi. ­Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, công thành danh toại chính là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được. 

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Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần quý nhân tương trợ, cuối tuần phất lên như diều gặp gió chính là lá số tử vi của con giáp may mắn ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, can trường và có gan làm giàu. Thế nên dù làm thuê hay làm chủ thì Dần cũng có của ăn của để, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim để Dần vươn lên đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ trong tích tắc.

Đặc biệt, sách tử vi tuần mới chỉ rõ Dần sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà, làm gì cũng hái ra tiền. Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần quý nhân tương trợ, cuối tuần phất lên như diều gặp gió chính là lá số tử vi của con giáp may mắn ngút trời này. 

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Chẳng cần lao lực Thân vẫn có của nả chất đống, ung dung tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý, cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, họ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống, biến nguy thành an, chưa bao giờ biết thất bại là gì. Thế nhưng, thay vì ngủ quên trên chiến thắng thì Thân lại không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Nhờ vậy, càng về hậu vận Thân càng đắc tài đắc lộc, phú quý phát tài.

Trong 7 ngày tới, nhờ được bề trên nâng đỡ, gặp thời đổi vận nên Thân sẽ đếm tiền sái tay. Chẳng cần lao lực vẫn có của nả chất đống, ung dung tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý, cứ thế mà đổi đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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