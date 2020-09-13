Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (14/9 - 20/9/2020): Sửu tiền bạc bội thu, Thân nằm ngửa mà ăn, Tỵ vận đào hoa nở rộ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/9 - 20/9/2020 có nói, Tý chính là con giáp may mắn nhất 7 ngày tới. Sự nghiệp thuận lợi, ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền là phúc phần trời cho Tý.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bạn đã có thể đoán biết được vận mệnh của mình trong 7 ngày tới, chính xác đến khó tin.

Sửu hiền lành, chân thành và khá thẳng tính nên không ít lần bị người khác hiểu lầm. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Sửu người ngoài sẽ càng nhận thấy sự tử tế, nhân hậu của con giáp thiện lương này.

Tuy nhiên, đầu tuần bị hung tinh đe dọa nên Tý cần cẩn trọng kẻo thất thoát tiền bạc. Từ giữa tuần trở đi con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa.

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới Sửu sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy, chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu. Nhờ thế, dù nằm gai nếm mật, khốn khó trăm bề thì Dần vẫn tự làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh.

Khổ tận cam lai, 7 ngày tới Dần sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc an nhàn, tiền ùa vào két.

Nếu không cẩn trọng Mão sẽ rất dễ lâm vào cảnh trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị tiểu nhân không ngừng quấy phá, hãm hại nên trong tuần tới người tuổi Mão sẽ liên tục bị kéo vào họa thị phi, tai bay vạ gió rình rập.

Thế nên, nếu không cẩn trọng Mão sẽ rất dễ lâm vào cảnh trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Thìn

Là con giáp may mắn, được thần Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên không chỉ tuần mới này mà cả tháng 9/2020 con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Sung túc an nhàn, của nả chất đống là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo, trong 7 ngày tới Tỵ sẽ bị ngũ quỷ hung tinh nhập mệnh, lành ít dữ nhiều.

Tỵ cần hạn chế ra đường, cẩn trọng với chuyện tiền bạc kẻo rước họa vào thân, tài lộc tiêu tán.

Thành công tìm đến tận cửa nên Ngọ muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới may mắn chạm đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dù làm thuê hay làm chủ thì Ngọ cũng có hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, thành công tìm đến tận cửa nên Ngọ muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Mùi

Tài lộc vượng phát, tình tiền viên mãn, hỷ sự ập vào nhà tới tấp chính là vận số trời đã an bài cho con giáp giàu có này trong 7 ngày tới.

Thế nên, dù hiện tại có khốn khó chông chênh đến mấy thì chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tuần mới Mùi sẽ lại sung sướng như tiên.

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, tháo vát và không từ bỏ trước thất bại nên sớm muộn cùng tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn.

Nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài cưng yêu nên 7 ngày tới Thân sẽ nằm ngửa mà ăn, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Dậu đừng vội nản lòng trước nguy khó bởi sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đầu tuần gặp điều không may, giữa tuần nhanh chóng xốc lại tinh thần, cuối tuần bạc tiền như ý chính là lá số tử vi tuần mới của Dậu.

Vậy nên, Dậu đừng vội nản lòng trước nguy khó bởi sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bạn sẽ ổn định cuộc sống.

Tuổi Tuất

Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh thì Tuất hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Bởi lẽ, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tuất đổi đời.

Sao Thiên Đức, Chính Tài, Thiên Tài và Thực Thần hiệp lực phù trợ nên chỉ việc ngồi chơi Tuất cũng có tiền tài dư dả.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong tuần mới này. Thế nên, Hợi đừng chần chừ trước những cơ hội kẻo vuột mất thời cơ nghìn năm có một.

Hãy cứ vững tin vào chính mình, nỗ lực vươn lên thì Hợi ắt bạc tiền phủ phê, phải mua thêm két sắt để chất mới xuể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.