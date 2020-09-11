Nửa cuối tháng 9/2020: Top con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, hỷ sự ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 11/09/2020 15:24

Sách tử vi tháng 9/2020 có nói, trong nửa cuối tháng những con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn, cứ thế mà đổi đời.

Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn này có được trong nửa cuối tháng 9 năm Canh Tý 2020

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Của nả chất đống, muốn khổ cũng không được chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 9 đắc tài, tháng 10 đắc lộc, cuối năm ăn nên làm ra chính là phúc phần mà Sửu nhận được trong những tháng cuối năm Canh Tý 2020. Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 9 nhờ có thần tài dúi tiền vào tay, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn.

Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Của nả chất đống, muốn khổ cũng không được chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Sửu. 

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Chẳng những có của để dành, Thân còn tha hồ tận hưởng, mua sắm thả ga cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và cẩn trọng trong công việc nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, sự nghiệp nhờ thế mà thăng tiến ầm ầm. Càng chí thú làm ăn, chớp lấy thời cơ trời cho Thân càng ngập trong nhung lụa, sung sướng bội phần.

Trong nửa cuối tháng 9/2020 nhờ được thần tài chấm số đỏ, quý nhân cưng chiều nên Thân sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh. Chẳng những có của để dành, Thân còn tha hồ tận hưởng, mua sắm thả ga cũng không lo cạn ví. 

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Làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, chỉ việc rung đùi hốt bạc, nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dám nghĩ dám làm, có óc sáng tạo hơn người nên dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp tài năng này cũng thành công vang dội, sự nghiệp hiển vinh. Càng độc lập ngoan cường, tự tin thì Ngọ sẽ càng tỏa sáng chốn thương trường, ai cũng kiêng nể.

Tử vi tháng 9 năm Canh Tý có nói, trong nửa cuối tháng người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính. Làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng, chỉ việc rung đùi hốt bạc, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, từ tháng 10 đến cuối năm 3 con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, hiện tại khổ cực bao nhiêu cuối năm sung túc đủ đầy bấy nhiêu.

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