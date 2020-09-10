4 con giáp nữ càng gầy càng nghèo, càng mũm mĩm càng phú quý phát tài, tiền tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 10/09/2020 16:21

Số trời đã định, phụ nữ thuộc 4 con giáp này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cảm cân bởi càng mũm mĩm sẽ càng giàu sang phú quý, sung túc an nhàn.

Phụ nữ thuộc 4 con giáp này càng đầy đặn, “có da có thịt” càng đón nhận nhiều may mắn tài lộc, vượng phu ích tử bậc nhất. 

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Con cái của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này cực thông minh, hiếu thảo, thành công trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhân tướng học chỉ rõ, thân hình đầy đặn chính là nét phúc tướng của phụ nữ, ai sở hữu sẽ có bản mệnh giàu sang, cuộc đời may mắn. Thế nên, phụ nữ tuổi Mùi nếu có thân hình mũm mĩm thì đừng nghĩ đến chuyện giảm cân kẻo nghèo khổ đeo bám, khó mà “ngóc đầu” lên được.

Càng về hậu vận con giáp giàu có này càng có phúc khí dồi dào, tình tiền viên mãn. Chẳng những nhà xe có đủ, bạc tỷ trong tay Mùi còn có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc bên người chồng hết mực thương yêu nuông chiều. Con cái của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này cực thông minh, hiếu thảo, thành công trong tương lai.

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Phụ nữ tuổi Hợi càng đầy đặn sẽ càng thu hút vận son, tiền tài tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu tiền bạc. Thế nên, càng về hậu vận họ càng sung túc an nhàn, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, nếu Hợi để thân hình gầy gò thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tài vận, công danh của họ. Quan niệm nhân tướng học có nói, phụ nữ tuổi Hợi càng đầy đặn sẽ càng thu hút vận son, tiền tài tìm đến tận cửa. Mức độ giàu có của Hợi sẽ tỷ lệ thuận với cân nặng của họ.

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Không chỉ yêu chồng thương con, hết lòng vì gia đình, phụ nữ có nét quý tướng này còn là thần tài, giúp chồng ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, thật thà và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất sớm thành công trong sự nghiệp, được cấp trên hết lòng nâng đỡ. Thăng chức tăng lương, thu nhập được cải thiện vượt bậc chính là những gì con giáp giàu sang này nắm chắc trong tay.

Nếu sở hữu thân hình thắt đáy lưng ong với phần eo nhỏ, phần hông lớn thì Tuất chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử mà đàn ông nào cũng khát khao lấy làm vợ. Bởi không chỉ yêu chồng thương con, hết lòng vì gia đình, phụ nữ có nét quý tướng này còn là thần tài, giúp chồng ăn nên làm ra, đổi vận ngoạn mục.

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Lấy được người phụ nữ này làm vợ đàn ông như hổ mọc thêm cánh, nghèo mấy cũng đổi vận giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ai khổ mặc ai, phụ nữ tuổi Ngọ càng đầy đặn càng có những bước tiến đáng nể trong sự nghiệp, tài chính lẫn tình cảm. Thế nên, thay vì o ép bản thân trong những khẩu phần ăn nghèo nàn, Ngọ hãy thoải mái hơn để đảm bảo sức khỏe.

Lấy được người phụ nữ này làm vợ đàn ông như hổ mọc thêm cánh, nghèo mấy cũng đổi vận giàu sang. Thậm chí, con giáp may mắn này còn mang lại vận đỏ cho gia đình chồng, hưng thịnh phú quý từ đây.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhân tướng học nét phúc tướng nét quý tướng

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