Từ 12h đêm ngày 1/8 âm lịch: 3 con giáp phú quý cát tường, vận khí dồi dào, chuẩn bị đón hồng phúc trời cho

Tâm linh - Tử vi 10/09/2020 10:16

Thời tới không cản nổi, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ đón hỷ sự vào nhà, tiền chất như núi, cuối năm sung túc đủ đầy.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tháng 8 âm lịch này gia chủ sẽ gánh vàng gánh bạc về nhà, đời sang trang rực rỡ. 

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Đặc biệt, từ Trung Thu đến cuối tháng con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu hiền lành, may mắn và có năng lực trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng Sửu càng đắc tài đắc lộc, muốn nghèo cũng khó.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, ngay ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch con giáp giàu có này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Tình tiền viên mãn, phú quý tìm đến tận cửa chính là may mắn mà Sửu đạt được. Đặc biệt, từ Trung Thu đến cuối tháng con giáp giàu sang này sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu sụ. 

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ Mùi ắt tự làm đại gia, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tháng 8 âm lịch là thời điểm may mắn nhất của người tuổi Mùi trong năm nay. Mọi xui xẻo, khốn khó đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ập xuống đầu con giáp giàu sang này. Hơn cả, sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp Mùi gánh tiền tỷ vào nhà, đời sang trang mới.

Không chỉ tháng 8 âm lịch, thần may mắn đeo bám còn giúp con giáp này có những tháng cuối năm ngập trong phú quý, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Mùi ắt tự làm đại gia, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có sẵn. 

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Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Thân có thể ung dung hưởng trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và không quản khó khăn, gian khổ để vươn lên. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ thì túi Thân lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, két chật cứng vàng. Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc phần cho Thân nên họ làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

Đúng 12 giờ đêm ngày 1/8 âm lịch Thân sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc nằm chơi cũng có tiền chui vào túi, số dư trong tài khoản tăng thêm liên tục. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Thân có thể ung dung hưởng trái ngọt đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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