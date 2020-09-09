3 chàng giáp càng nghe lời vợ càng phát tài phát lộc, giàu sang hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 09/09/2020 14:46

Càng yêu thương chiều chuộng, “đội vợ lên đầu” 3 con giáp nam này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh, đổi đời trong tích tắc.  

Sách tử vi chỉ rõ, đàn ông thuộc 3 con giáp này càng nghe lời, yêu chiều vợ càng ăn nên làm ra, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

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Càng nghe lời vợ, chí thú làm ăn con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và sống tình cảm nên đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Tuy nhiên, chính vì sống cảm tính nên Mùi dễ mủi lòng, cả tin nên không ít lần bị người mình tin tưởng hãm hại, phá đám liên tục.

May mắn thay, Mùi lại có người vợ cực khôn ngoan, biết lo nghĩ cho chồng con. Vợ của Mùi sẽ là cánh tay phải đắc lực, hỗ trợ chồng hết mình trong sự nghiệp. Thế nên, càng nghe lời vợ, càng chí thú làm ăn con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

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Dậu hãy đối xử thật tốt với bạn đời của mình bởi cô ấy không chỉ là người phụ nữ vượng phu ích tử mà còn là thần tài của cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ, biết nghĩ cho nhau thì đàn ông tuổi Dậu ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền. Nếu Dậu là người hiền lành, điềm đạm thì vợ của họ thường là mẫu phụ nữ bản lĩnh, có gan làm giàu. Đây chính là lý do vì sao Dậu càng nghe lời vợ càng phát tài.

Thế nên, Dậu hãy đối xử thật tốt với bạn đời của mình bởi cô ấy không chỉ là người phụ nữ vượng phu ích tử mà còn là thần tài của cả gia đình, giúp nhà chồng vươn lên đổi đời. 

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Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng phát tài cực to, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu hiền lành, tử tế và biết cách đối nhân xử thế. Đây chính là ưu điểm giúp Sửu chiếm được tình cảm của vợ lúc còn cưa cẩm nhau. Sau khi kết hôn, vì vợ chồng tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau chân thành nên càng gặp nhiều sóng gió càng quyến luyến không rời, hạnh phúc ấm êm.

Ông bà ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhờ lấy được người vợ khéo léo quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái chu toàn, hiếu thuận với cha mẹ chồng nên đàn ông tuổi Sửu có thể an tâm phát triển sự nghiệp. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng phát tài cực to, muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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